Ausgabe Nr. 2862



Unter dem Motto „In Liebe Zukunft gestalten” tagte am 13. April die Vertreterinnenversammlung der Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien im Teutschhaus in Hermannstadt. Zum Auftakt fand ein Gottesdienst in der Johanniskirche statt. Unser Bild: Die Vertreterinnen traten durch ein großes Herz in die Kirche ein, wo sie von Dipl.-Theologin Martina Zey (2. v. r.) und Pfarrerin Angelika Beer (1. v. r.) begrüßt wurden. Foto: Beatrice UNGAR