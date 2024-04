DWS-Treffen

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2859



Der deutsche Botschafter Dr. Peer Gebauer (stehend) und sein Team waren am Dienstag der Vorwoche im Sitz des Deutschen Wirtschaftsclubs Siebenbürgen (DWS) zu Gast. Dabei waren dieses Mal auch die Vertreter von anderen deutschen Wirtschaftsclubs, darunter Jens Weingärtner vom Deutschsprachigen Wirtschaftsclub Mureș, Florin Sabou vom deutschsprachigen Wirtschaftsclub Nordtranssilvanien, Waldemark Steimer vom Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsclub Arad, Werner Braun vom Deutschen Wirtschaftsclub Kronstadt. Moderiert wurde der Abend von DWS-Mitglied Werner Seeger. „Die Auswirkungen der Politik aus Deutschland waren so ein Grundtenor, wir haben uns sehr lange ausgetauscht über die Kooperation mit der AHK, um zu sehen wo man die Kooperation mit der AHK verbessern kann, die Schnelllebigkeit der rumänischen Gesetzgebungen, in Verbindung mit dem Thema Steuern, im Hinblick darauf dass neue Sachen auf die Unternehmen zukommen, teilweise Umsatzbesteuerungen ohne Berücksichtigung von Gewinnen, ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, ein Thema war dann auch die e-Factura, weil eben viel digitalisiert wird, auch mit Druck aus Brüssel“, fasste Seeger die Hauptthemen des Abends kurz zusammen. Vor allem in der Automobilbranche soll gegenwärtig Ungewissheit herrschen, unter anderem wegen der Frage der Umstellung auf Elektromobilität. Foto: Werner FINK