Ausgabe Nr. 2862



Ein Diakonievikariat im Gemeindeverband Neppendorf angetreten hat die in Stolzenburg geborene und in der Schweiz lebende Theologin Marianne Hallmen, Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz (rechts). Im Gottesdienst am Sonntag Jubilate, in dem die Theologiestudentin Maria Reuss (links) die Predigt gehalten hat, wurde die Diakonievikarin durch Dechant Pfarrer Dietrich Galter (Bildmitte) eingesegnet. Foto: Beatrice UNGAR