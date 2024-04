Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2859



Allüberall sind seit Mitte März die Störche eingetroffen. In Hermannstadt kam das letzte Storchenpaar am Mittwoch an und nistet auf dem Schornstein der früheren Brotfabrik Manutanța. Wer das schönste Storchenbild an die HZ schickt, gewinnt ein Jahresabo. Unser Bild: Storchenpaar in Großau. Foto: Beatrice UNGAR