Buchvorstellung im Spiegelsaal

2020 hatte der damals frischgebackene Doktor der Theologie, der Schäßburger Dechant Pfarrer Dr. Hans-Bruno Fröhlich den Honterus-Verlag gewählt, um seine Dissertation unter dem Titel „Eine einmalige Gabe. Die Frage der Anerkennung der christlichen Taufe zwischen evangelischer und orthodoxer Kirche und die Praxis in Rumänien” in Buchform zu veröffentlichen. Die Buchvorstellung fand am 22. September 2020 im Innenhof des „Friedrich Teutsch”-Begegnungs- und Kulturzentrums in Hermannstadt statt. Ihren Beitrag darüber, der in der Hermannstädter Zeitung Nr. 2692/2. Oktober 2020 erschienen ist, titelte Pfarrerin Angelika Beer treffend „Ein siebenbürgisches Ereignis”. Nun hat es Dr. Ramona Besoiu geschafft, das Buch ins Rumänische zu übersetzen. Die Vorstellung der rumänischen Fassung, die unter dem Titel „Darul cel unic. Taina Botezului în Biserica Evanghelică și Biserica Ortodoxă. Recunoașterea sa și practica în România“ ebenfalls im Honterus-Verlag veröffentlicht wurde, fand am 12. April im Spiegelsaal des DFDH statt. Unser Bild (v. l. n. r.): Dr. Hans Bruno-Fröhlich, Dr. Alexandru Marius Crișan, Prof. Dr. Ioan Tulcan und Dr. Ramona Besoiu gehörten zu den Rednern.

Text und Foto: Beatrice UNGAR