Nachrichten

Ausgabe Nr. 2857

Osterbasar im Spiegelsaal am 23. März

Hermannstadt. – Der traditionelle Osterbasar der Handarbeitskreise des Evangelischen Frauenkreises Hermannstadt findet morgen, Samstag, den 23. März, von 10 bis 13 Uhr, im Spiegelsaal und im Foyer des Demokratischen Forums der Deutschen Hermannstadt statt. Geboten werden österlich gestaltete Lebkuchen, Gesticktes, Gestricktes, Gebasteltes. Wie immer gibt es in der Kaffee- und Teestube selbstgebackenen Kuchen sowie Kaffee und Tee zu kaufen. Mit dabei ist der Handarbeitskreis der evangelischen Kirchengemeinde Neppendorf. (BU)

Johannespassion im März

Hermannstadt/Kronstadt. – Die Kronstädter evangelische Kirchengemeinde A. B. organisiert anlässlich der Osterfeiertage je ein Konzert mit der Johannespassion in der Vertonung von Johann Sebastian Bach in Hermannstadt und in Kronstadt. In Hermannstadt findet das Konzert morgen, Samstag, dem 23. März, um 18 Uhr, in der evangelischen Stadtpfarrkirche statt, in Kronstadt am Sonntag, dem 24. März, um 20 Uhr, in der römisch-katholischen St. Peter und Paul-Kirche. Bachs erstes oratorisches Werk wurde am Karfreitag 1724, also vor 300 Jahren, erstmals in der lutherischen Nikolai-Kirche in Leipzig aufgeführt.

Die Konzerte werden unter der Leitung von Steffen Schlandt aufgeführt, von den Musikerinnen und Musikern des Ensembles Capella Coronensis, dem Bach-Chor der Schwarzen Kirche, den Gesangssolistinnen Renáta Gebe-Fügi und Török Orsolya und den Gesangssolisten Șerban Dinu, Nicolae Simonov, Dominic Felts und Farkas András.

Karten für das Konzert in Hermannstadt können online auf der Plattform Booktes.com unter https://booktes.com/bilet/bach-la-sibiu oder an der Abendkasse erworben werden.

Karten für das Konzert in Kronstadt können auf Booktes.com unter https://booktes.com/bilet/bach-la-brasov oder im Geschenkeladen der Schwarzen Kirche, INSPIRATIO, im Johannes-Honterus-Hof 9, erworben werden.

Honterusgemeinde Kronstadt

Bahnübergang gesperrt

Hermannstadt. – Seit Montag, den 18. März, ist der beschrankte Bahnübergang am Neppendorfer Bahnhof (Calea Turnișorului) wegen eingehenden Reparaturarbeiten für den Kfz-Verkehr gesperrt. Voraussichtlich dauern die Arbeiten bis 25. Juni. Str. Autogării – Calea Turnișorului – Str. M. Kogălniceanu oder Șoseaua Alba Iulia – Calea Turnișorului – Str. Frigoriferului – Calea Șurii Mici. (BU)

Sonderspur eingerichtet

Hermannstadt. – Auf der Lucian-Blaga-Straße, zwischen der Independenței-Straße und der Izvorului-Straße, wurde seit dem 16. März eine Sonderspur eingerichtet, die ausschließlich für Krankenwagen bestimmt ist, die zur Notaufnahme des Kreiskrankenhauses Sibiu fahren. Dafür wurden 31 Parkplätze entfernt. Die Sonderspur ist entsprechend markiert. (RS)

„Stunde der Erde”

Hermannstadt. – Die „Stunde der Erde” wird dieses Jahr am Samstag, dem 23. März, ab 20.30 Uhr gefeiert. Die Bürger sind aufgefordert, für eine Stunde Elektrogeräte und die Lichter auszuschalten.

In Hermannstadt wird die Initiative ab 19.30 Uhr im Hof des Altemberger Hauses, im Historischen Museums (Mitropoliei-Str. Nr 2) mit einem Konzert gefeiert. Es treten auf Kinder der Chöre und Ensembles von Cantus Mundi aus Kreis Hermannstadt. (RS)

Komödien im März

Hermannstadt. – Die Komödie „Ultimul bărbat de pe Pământ” (Der letzte Mann auf der Erde), Regie Octavian Strunilă, wird am Samstag, dem 23. März, ab 19 Uhr im Thalia-Saal gezeigt. Das Stück ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Die Karten kosten zwischen 99 und 125 Lei und können unter iabilet.ro gekauft werden.

„Viaţa conjugală (a)normală” (Nicht normales Eheleben), Regie Marius Gîlea, wird im Thaliasaal am Freitag, dem 29. März, 19 Uhr gezeigt. Es spielen Maria Radu und Marius Gîlea. (Karten 55-75 Lei) unter www.ticketstore.ro. (RS)

Französisches Film-Festival

Hermannstadt. – Die 28. Auflage des Festivals für den französischen Film findet in mehreren Städten Rumänien vom 21. bis 31. März statt. In Hermannstadt werden insgesamt fünf Filme am 29., 30. und 31. März im Habitus-Zentrum am Kleinen Ring gezeigt. Näheres unter festivalff.ro. (RS)

Mehr Flüge nach München

Hermannstadt. – Lufthansa bietet ab dem 31. April vom Hermannstädter Flughafen nach München vier Flüge pro Woche mehr an und hat somit 19 Flüge/Woche (Hermannstadt-München). Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags sind 3 Flüge pro Tag programmiert, freitags und samstags je zwei Flüge pro Tag. Näheres auf www.lufthansa.com oder www.sibiuairport.ro. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren heute, den 22. März, 12 Uhr, Brita Falch Leutert (Orgel), Christine Grahl (Gesang) und Jürg Leutert (Gesang und Orgel), und am Samstag, den 23. März, 18 Uhr, bringt der Kronstädter Bachchor die Johannespassion von J. S. Bach zu Gehör. (BU)

Premiere mit Goldoni

Temeswar. – „Der Diener zweier Herren”, eine Commedia dell’arte von Carlo Goldoni, inszeniert von Niky Wolcz, ist die neueste Produktion am Deutschen Staatstheater Temeswar. Die Premiere findet morgen, Samstag, den 23. März, ab 19.30 Uhr statt, die nächste Aufführung am Sonntag, den 24. März, zur gleichen Uhrzeit. Zwei weitere Aufführungen folgen dann am 19. und 20. April. Karten online unter www.entertix.ro/evenimente?s=teatrul+german. (CV)

Hermannstädter Gespräche am 4. April

Hermannstadt. – Die neue Ausgabe der „Hermannstädter Gespräche“ mit der Buchvorstellung „Pädagogik – Eine Einführung für Studierende“ findet am Donnerstag, dem 4. April, 15 Uhr im Theologischen Institut der „Lucian Blaga“-Universität Hermannstadt statt. Der Autor des Buches, Dr. Robert Pfützner (Dozent im deutschsprachigen Studiengang für Grund- und Vorschulpädagogik, „Lucian Blaga”-Universität) diskutiert mit Prof. Dr. Romița Iucu (Universität Bukarest, Experte für Bildungspolitik und Lehrerausbildung, Vorstandsmitglied des Verbands Europäischer Universitäten in der Abteilung Lernen und Lehren) und Ioana Voicu und Primo Salvati (beide Studierende, Studiengang für Grund- und Vorschulpädagogik, „Lucian Blaga”-Universität). Die Moderation des Gesprächs übernimmt Dr. Eveline Cioflec (Dozentin, „Lucian Blaga“-Universität).

Die Veranstaltung findet in deutscher und rumänischer Sprache mit Simultan-Übersetzung statt. Studierende der „Lucian Blaga“-Universität werden die Veranstaltung musikalisch umrahmen. (RS)

Gegen Zecken gesprüht

Hermannstadt. – Das Bürgermeisteramt Hermannstadt sprüht alle Grünflächen in der Stadt gegen Zecken, seit dem 21. März. Die Kampagne soll bis zum 29. März dauern. Gesprüht wird mit Deltatim Plus. Personen mit Atem oder Herzproblemen und Kinder sollten die Gegenden, wo gerade gesprüht wird, meiden. (RS)

Luna Amară konzertiert

Hermannstadt. – Die Rockband Luna Amară konzertiert heute, ab 20 Uhr im Oldies Pub. Karten unter ambilet.ro. (RS)

Anmeldungen fürs Maifest

Hermannstadt. – Das traditionelle Maifest wird in diesem Jahr zum 31. Mal vom Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt am Samstag, dem 11. Mai, veranstaltet. Die Lehrerinnen und Lehrer sind aufgefordert, mit ihren Klassen mit einem Musik- oder Tanzauftritt mitzuwirken. Das Anmeldeformular ist unter https://bit.ly/maifest2024 zu finden und soll bis zum 19. April ausgefüllt werden. (RS)

Läufer gesucht

Hermannstadt. – Die Läufer, die beim Hermannstädter Benefizmarathon am 25. und 26. Mai mitmachen wollen, können sich für den „Maratonul Internațional Sibiu” auf der neuen Website (www.mara tonsibiu.ro) anmelden. Angemeldet sind 51 Projekte. Dieses Jahr gibt es auch eine neue Geh-Probe (Pași pentru oraș/Schritte für die Stadt), für Personen, die nicht laufen können oder wollen, aber trotzdem mitmachen möchten.

Einschreiben kann man sich bis zum 7. Mai, für folgende Strecken: „Crosul MultiversX”, Strecke: 5 km, Teilnahmekosten: 85 Lei; „Decathlon TeamRun”, 21 km, 340 Lei; „Maratonul Continental”, 42 km, 200 Lei; „Pași pentru oraș by Bilstein” 3 km, 65 Lei; „Semimaraton”, 21 km, 180 Lei; „Squad Race by Zacaria”, 3 km, 55 Lei; „Wenglor 10k”, 10 km, 130 Lei. Die Läufe finden am 25. Mai statt. Für Kinder finden die Läufe am 26. Mai statt, für folgende Altersgruppen: 4-5 Jahre, 500 m; 6-7 Jahre, 700 m, 8-9 Jahre, 1.000 m und 10-12 Jahre, 1.250 m. Die Teilnahme kostet 40 Lei/Kind. (RS)

Preis geht nach Hamburg

Der ,,Rolf Bossert“-Gedächtnispreisträger 2024 steht fest

Der Preisträger 2024 des vor fünf Jahren ins Leben gerufenen „Rolf Bossert“-Gedächtnispreises steht nun fest. Die meisten Punkte erzielte der in Worms geborene Dietrich Machmer, der Kunstgeschichte, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften in München, Frankfurt und Hamburg studierte.

Nach verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, u. a. als Buchhändler, Bühnenarbeiter, DJ, Übersetzer, ist er heute Autor und Kunsthistoriker in Hamburg. Er veröffentlichte in Anthologien und Zeitschriften. Auch sind unter seinem Namen folgende zwei Bücher erschienen: „Ende der Kampfhandlung“ (Gedichte), Horlemann-Verlag, Angermünde 2016 sowie „Discordia“ (Theaterstück), Edition Goldstück, Wien 2023. Dietrich Machmer wurde im Laufe der Jahre mit Literaturförderpreisen der Stadt Hamburg 2000 und 2011, mit dem Martha-Saalfeld-Literaturförderpreis des Landes Rheinland-Pfalz 2017 und dem DramaLab der Wiener Wortstätten 2023 geehrt. Er bekam im vergangenen Jahr, 2023, auch den Ulrich-Grasnick-Lyrikpreis.

Die Jury-Mitglieder – Bastian Kienitz als Vorsitzender und die Mitglieder Katharina Kilzer, Werner Kremm, Hellmut Seiler (Initiator des „Rolf Bossert“-Gedächtnispreises) und Olivia Spiridon – hatten eine Menge Arbeit zur Bewertung zu bewältigen: Für den „Rolf Bossert“-Gedächtnispreis 2024 wurden bis zum Einsendeschluss am 15. Januar 2024 137 Einsendungen registriert, davon 108 aus Deutschland, 22 aus Österreich, je 2 aus Italien und aus der Schweiz und je eine aus Frankreich, Japan und Rumänien eingesandt.

Der mit 2.000 Euro dotierte Gedächtnispreis wird am 27. April innerhalb der XXXIV. Auflage der „Deutschen Literaturtage in Reschitza“ überreicht.

Der von Hellmut Seiler initiierte Gedächtnispreis würdigt deutschsprachige Gedichte eines Autors, wobei die Zuordnung zur Gattung Lyrik deutlich erkennbar sein muss. Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Erwähnenswert ist noch, dass das Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen, das Kulturwerk Banater Schwaben e. V. Bayern, die Landsmannschaft der Banater Schwaben e. V. München, das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen und der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ den Lyrikwettbewerb und die Preisvergabe fördern. Wichtige Unterstützer des Preises sind auch die Mitglieder des Förder- und Freundeskreises.

Erwin Josef ȚIGLA

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 23. März, 17-18 Uhr/Sonntag, 24. März, 10-11 Uhr: Eine deutschsprachige Fernsehsendung in Neumarkt am Mieresch: Die Deutsche Stunde.

TVR 2, Dienstag, 26. März, 13-13.30 Uhr: Urzeln in Agnetheln (I).

TVR Cultural, Mittwoch, 27. März, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer.

TVR 1, Donnerstag, 28. März, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Vorostern in der Deutschen Abteilung des „Decebal“-Kollegs in Deva; Ein Wort zur Karwoche mit Dr. Daniel Zikeli; Osterbasar in Hermannstadt; Ostervorbereitungen in Hermannstadt; Maria Rill und ihre Ostereier; Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer.