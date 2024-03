Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2856

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert heute, den 15. März, 12 Uhr, und am Samstag, den 16. März, 19 Uhr, Jürg Leutert (Orgel). (BU)

Vortrag im Teutsch-Haus

Hermannstadt. – Der kunsthistorische Vortrag „Der Schmerzensmann. Die Passion Christi im Bild” der Museumsleiterin Heidrun König findet am Montag, dem 18. März, 18 Uhr, in den Terrassensaal des Teutsch-Hauses statt.

Der Vortrag richtet sich nach wie vor an alle gestandenen und angehenden Freunde des Museums. Gäste dieser Veranstaltung erhalten die MuseumsCard, die den freien Besuch des Museums für das angebrochene Jahr ermöglicht. (HK)

Onlinegespräch

Hermannstadt. – Ein online-Kirchenburgengespräch findet am Dienstag, den 19. März, 19 Uhr (deutsche Zeit)/20 Uhr (rumänische Zeit) statt. Podiumsgast ist Ilse Welther, Vorsitzende des Verbandes der Siebenbürgen Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, Thema ist das bevorstehende Sachsentreffen im August 2024. So wie anlässlich des Großen Sachsentreffens 2017, sind auch in diesem Jahr viele Veranstaltungen in den Dörfern rund um die Kirchenburgen geplant. Sächsischer Tanz, Duft und Klang wird im Sommer wieder vermehrt spürbar sein. Inwieweit lässt sich dies als Anlass für eine verstärkte Zusammenarbeit der HOGs mit lokalen und regionalen Akteuren im Sinne des Erhalts des Kulturerbes nutzen?

Für die Teilnahme ist die Anmeldung unter office@kirchenburgen.org nötig. (RS)

Läufer gesucht

Hermannstadt. – Die Läufer, die beim Hermannstädter Benefizmarathon am 25. und 26. Mai mitmachen wollen, können sich für den „Maratonului Internațional Sibiu” auf der neuen Website (www.mara tonsibiu.ro) anmelden. Angemeldet sind 51 Projekte. Dieses Jahr gibt es auch eine neue Geh-Probe (Pași pentru oraș/Schritte für die Stadt), für Personen, die nicht laufen können oder wollen, aber trotzem mitmachen möchten.

Einschreiben kann man sich bis zum 7. Mai, für folgende Strecken: „Crosul MultiversX”, Strecke: 5 km, Teilnahmekosten: 85 Lei; „Decathlon TeamRun”, 21 km, 340 Lei; „Maratonul Continental”, 42 km, 200 Lei; „Pași pentru oraș by Bilstein” 3 km, 65 Lei; „Semimaraton”, 21 km, 180 Lei; „Squad Race by Zacaria”, 3 km, 55 Lei; „Wenglor 10k”, 10 km, 130 Lei. Die Läufe finden am 25. Mai statt. Für Kinder finden die Läufe am 26. Mai statt, für folgende Altergruppen: 4-5 Jahre, 500 m; 6-7 Jahre, 700 m, 8-9 Jahre, 1.000 m und 10-12 Jahre, 1.250 m. Die Teilnahme kostet 40 Lei/Kind. (RS)

Osterbasar im Spiegelsaal am 23. März

Hermannstadt. – Der traditionelle Osterbasar der Handarbeitskreise des Evangelischen Frauenkreises Hermannstadt findet am Samstag, den 23. März, von 10 bis 13 Uhr, im Spiegelsaal und im Foyer des Demokratischen Forums der Deutschen Hermannstadt statt. Geboten werden österlich gestaltete Lebkuchen, Gesticktes, Gestricktes, Gebasteltes. Wie immer gibt es in der Kaffee- und Teestube selbstgebackenen Kuchen sowie Kaffee und Tee zu kaufen. Mit dabei ist der Handarbeitskreis der evangelischen Kirchengemeinde Neppendorf. (BU)

Anmeldungen fürs Maifest

Hermannstadt. – Das traditionelle Maifest wird in diesem Jahr zum 31. Mal vom Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt am Samstag, dem 11. Mai, veranstaltet. Die Lehrerinnen und Lehrer sind aufgefordert, mit ihren Klassen mit einem Musik- oder Tanzauftritt mitzuwirken. Das Anmeldeformular ist unter zu finden https//bit.y/maitest2024 und soll bis zum 19. April ausgefüllt werden. (RS)

Johannespassion im März

Hermannstadt/Kronstadt. – Die Kronstädter evangelische Kirchengemeinde A. B. organisiert anlässlich der Osterfeiertage ein Konzert mit geistlicher Musik, der Johannespassion in der Vertonung von Johann Sebastian Bach in Hermannstadt und in Kronstadt.

In Hermannstadt findet das Konzert morgen, Samstag, dem 23. März, um 18 Uhr, in der evangelischen Stadtpfarrkirche statt, in Kronstadt am 24. März, um 20 Uhr, in der römisch-katholischen St. Peter und Paul-Kirche.

Die Johannespassion ist Bachs erstes oratorisches Werk und eine seiner populärsten Kompositionen. Am Karfreitag 1724, also vor 300 Jahren, führte Bach dieses Oratorium, erstmals in der lutherischen Nikolai-Kirche in Leipzig auf.

Die Konzerte werden unter der Leitung von Steffen Schlandt aufgeführt, von den Musikerinnen und Musikern des Ensembles Capella Coronensis, dem Bach-Chor der Schwarzen Kirche, den Gesangssolistinnen Renáta Gebe-Fügi und Török Orsolya und den Gesangssolisten Șerban Dinu, Nicolae Simonov, Dominic Felts und Farkas András.

Karten für das Konzert in Hermannstadt können online auf der Plattform Booktes.com unter https://booktes.com/bilet/bach-la-sibiu oder an der Abendkasse erworben werden.

Karten für das Konzert in Kronstadt können auf Booktes.com unter https://booktes.com/bilet/bach-la-brasov oder im Geschenkeladen der Schwarzen Kirche, INSPIRATIO, im Johannes-Honterus-Hof 9, erworben werden.

Honterusgemeinde Kronstadt

Dagmar Dusil auf der Messe

Leipzig. – Die Autorin Dagmar Dusil wird auf der Leipziger Buchmesse ihren Roman „Das Geheimnis der stummen Klänge” (Pop Verlag, 2024) am Donnerstag, dem 21. März, 16-16.30 Uhr, Stand von Rumänien, Halle 4, Stand D-311, vorstellen. Die Moderation übernehmen Gert Weisskirchen und Barbara Zeizinger. Die Neuerscheinung kann erworben und von der Autorin signiert werden, am Stand des Pop Verlags, Halle 4, Stand E-300.

Eine Lesung mit Kurzerzählungen zum Thema „Reisen“ und mit Musik findet am Samstag, dem 23. März, ab 17 Uhr im Gohliser Schlösschen (Oesersaal, Menckestraße Nr. 23. Leipzig) statt. Es nehmen Jutta Pillat, Dagmar Dusil, Linde Unrein, Gisela Kohl-Eppelt und Brunhild Fischer teil. (RS)

Nacht der Poesie

Hermannstadt. – Der Verein Euro CultArt und das Gong-Theater präsentieren am Donnerstag, dem 21. März, ab 19 Uhr, die „Nacht der Poesie” mit Rita Chirian, Teodora Coman, Dan Coman, Marin Mălaicu-Hondrari, Radu Vancu und Claudiu Fălămaș. Es singen Maria Răducanu und Albert Tajti. Der Eintritt ist frei. (RS).

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 16. März, 17-18 Uhr/Sonntag, 17. März, 10-11 Uhr: Die vorreformatorischen Wandmalereien aus Schmiegen.

TVR 2, Dienstag, 19. März, 13-13.30 Uhr: Fășang im Banat; Neppendorfer Marienball.

TVR Cultural, Mittwoch, 20. März, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: István Sipos Gaudi – Ein Künstler besonderer Art aus Siebendörfer.

TVR 1, Donnerstag, 21. März, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Theaterpremiere in Hermannstadt; Buchvorstellung in Petersberg; Weltgebetstag in Hermannstadt; Siebenbürgisches Museum im Schloss Horneck; Die 300-Auktion.