Nachrichten

Ausgabe Nr. 2855

Osterbasar im Spiegelsaal am 23. März

Hermannstadt. – Der traditionelle Osterbasar der Handarbeitskreise des Evangelischen Frauenkreises Hermannstadt findet am Samstag, den 23. März, von 10 bis 14 Uhr, im Spiegelsaal und im Foyer des Demokratischen Forums der Deutschen Hermannstadt statt. Geboten werden österlich gestaltete Lebkuchen, Gesticktes, Gestricktes, Gebasteltes. Wie immer gibt es in der Kaffee- und Teestube selbstgebackenen Kuchen sowie Kaffee und Tee zu kaufen. Mit dabei ist der Handarbeitskreis der evangelischen Kirchengemeinde Neppendorf. (BU)

Freier Eintritt

Hermannstadt. – Zum Frauentag am Freitag, dem 8. März, haben Frauen freien Eintritt im Museum für zeitgenössische Kunst (Quergasse/Tribunei Nr. 6). (RS)

Minispielzeit Mitte März

Hermannstadt. – Eine Minispielzeit bietet auch in diesem Jahr die deutsche Abteilung des Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheaters. Es werden fünf neue Produktionen des Ensembles präsentiert, die laut Veranstaltern zeigen, „dass die deutsche Abteilung ein breites Spektrum an unterschiedlichen künstlerischen und thematischen Ansätzen bedient. Unsere Minispielzeit wird einen schönen und tiefen Querschnitt dessen zeigen, was das Theater in Hermannstadt derzeit zu bieten hat. In den letzten Jahren hat sich unser Programm in der modernen Tradition des Radu Stanca–Nationaltheaters immer weiter geöffnet: thematisch durch die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragen einer kosmopolitischen Gesellschaft; ästhetisch durch die Gegenüberstellung unterschiedlichster Ausdrucksformen künstlerischer Kommunikation und Darstellung.”

Folgende Inszenierungen werden gezeigt: 14. März, 19 Uhr: „Woyzeck“ von Georg Büchner, Regie Hunor Horváth und Edith Buttingsrud Pedersen; 15. März, 19 Uhr: „Die Meinen“ nach Maxim Gorki, Regie Dumitru Acriș; 16. März, 19 Uhr: Sommernachtstraum von William Shakespeare, Regie Florian von Hoermann; 17. März, 15 Uhr: „Die Legende von Hameln, eine mögliche Geschichte der Siebenbürger Sachsen“ nach den Brüdern Grimm und Bertolt Brecht, Regie Andreea und Andrei Grosu; 19 Uhr: „Der gesamte Molière (nahezu)“ von Vincent Caire, Regie Daniel Plier.

„Hermannstädter Netzwerk”

Hermannstadt. – Das „Hermannstädter Netzwerk” veranstaltet heute, ab 18 Uhr ein Treffen im Restaurant Grand Plaza. (RS)

Taxi im Konzert

Hermannstadt. – Die rumänische Pop-Rock-Band Taxi konzertiert heute, ab 21 Uhr in der Love Bar. Karten unter www.ambilet.ro/tc-events/taxi-love-bar-08-03-2024/. Das Konzert ist für Minderjährige unter 16 Jahren nicht geeignet. (RS)

Männerfrühstück in der EAS

Hermannstadt. – Das erste Männerfrühstück des Jahres findet am Samstag, dem 9. März, 9 Uhr im Gerhard-Möckel-Saal des „Hans Bernd von Haeften Tagungs- und Konferenzzentrums” (Str. Livezii Nr. 55) statt. Anmeldungen bis zum 8. März unter parvu@neppendorf.de.

Den Impulsvortrag zum Thema „Die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen zwischen 1845-1975 am Beispiel von Lehrern und Lehrerinnen der Familie Bretz.“ gibt Referent Heinz Bretz, geboren 1953 in Hermannstadt und Lehrer in der fünften Generation. Nach seiner Schulausbildung, zuerst in Neppendorf, dann am Gheorghe-Lazăr-Lyzeum, studierte er in Hermannstadt Germanistik und Romanistik. Nach einer vierjährigen Tätigkeit als Lehrer in Petroschani, erfolgte die Auswanderung. In Köln wirkte er 34 Jahre als Lehrer, von denen 24 als Studiendirektor.

Seniorentreffen im März

Hermannstadt. – Beim zweiten Seniorentreffen des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt in diesem Jahr, das am Dienstag, den 12. März, ab 15 Uhr, im Spiegelsaal stattfindet, bietet Heinz Bretz einen Diavortrag samt einer spannenden Erzählung, mit dem Titel: „200 Kilometer zu Fuss durch die Sinai-Wüste, zum Katharinenkloster.”

Komödien im März

Hermannstadt. – Die musikalische Komödie „Hotel Speranța la Parter”, Regie Emil Mitrache, des Theaters du Soleil Entertainment wird am Montag, dem 18. März, 19 Uhr im Radu-Stanca-Theater aufgeführt. Karten unter www.iabilet.ro.

Die Komödie „Şi cu pisica ce-aţi făcut?” (Und was habt ihr mit der Katze gemacht?), Regie Lia Bugnar, mit Rodica Mandache, Marius Manole, Maria Buza, Medeea Marinescu, Anghel Damian und Lia Bugnar ist am Dienstag, dem 19. März, 19 Uhr im Ion Besoiu-Kulturzentrum zu sehen. Karten (150 Lei) unter www.ticketstore.ro.

„Viaţa conjugală (a)normală” (Nicht normales Eheleben), Regie Regia Marius Gîlea, wird im Thaliasaal am Freitag, dem 29. März, 19 Uhr gezeigt. Es spielen Maria Radu und Marius Gîlea. (Karten 55-75 Lei) unter www.ticketstore.ro. (RS)

Kunsthistorischer Vortrag im Teutsch-Haus

Hermannstadt. – Der kunsthistorische Vortrag „Der Schmerzensmann. Die Passion Christi im Bild” der Museumsleiterin Heidrun König findet am Montag, dem 18. März, 18 Uhr, in den Terrassensaal des Teutsch-Hauses statt.

Der Vortrag beleuchtet zum Einen die in Siebenbürgen nachweisbare historische Bilderpraxis der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Westkirche, zum Anderen wird der Bildtypus des Vir dolorum und seine Bildaussage im Rahmen der Passionsandacht in regionalen und zugleich überkonfessionellen Ausprägungen in den Blick genommen. Hilfreich dabei erweisen sich neue ikonographische Funde, die bis vor wenigen Jahren als übertünchte Fresken an den Kirchenwänden schlummerten.

Der Vortrag richtet sich nach wie vor an alle gestandenen und angehenden Freunde des Museums. Gäste dieser Veranstaltung erhalten die MuseumsCard, die den freien Besuch des Museums für das angebrochene Jahr ermöglicht. (HK)

Konzert mit Ștefan Hrușcă

Hermannstadt. – Der Folkmusiker Ștefan Hrușcă befindet sich auf der nationalen Tourne „Un copac cu flori” (Ein Baum mit Blumen) und wird am Mittwoch, dem 20. März, ab 20 Uhr im Ion Besoiu-Kulturzentrum konzertieren. Die Karten (150 Lei) unter www.ticketstore.ro. (RS)

Festgala für Schüler

Hermannstadt. – Die besten 246 Schüler und 97 Lehrer des vergangenen Schuljahres werden in einer Festgala am Freitag, dem 29. März, ab 13 Uhr, im Thaliasaal vom Hermannstädter Kreisrat prämiert. Prämiert werden sie für hervorragende Leistungen bei nationalen und internationalen Schülerwettbewerben. Die Preisgelder im Gesamtwert von 170.500 Lei werden aus dem lokalen Haushalt bereitgestellt. (RS)

Deutschkurse

Hermannstadt. – Das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt bietet mehrere Deutschkurse an: Frühlingsmodul vom 13. Mai bis 19. Juli (Einschreibungen bis 10. Mai); Sommermodul vom 26. August bis 27. September (23. August) und Herbstmodul vom 7. Oktober bis 18. Dezember (4. Oktober). Festgelegt wurden auch Termine für die Goethe-Zertifikat-Prüfungen: 26.-27. September (Einschreibungen bis 26. August) und 31. Oktober-1. November (Einschreibungen bis 30. September). (RS)

„Tache, Ianke și Cadâr”

Hermannstadt. – Die Komödie „Tache, Ianke și Cadâr” von Victor Ion Popa, des Bulandra-Theaters, mit Horaţiu Mălăele, Răzvan Vasilescu und Mihai Constantin in den Hauptrollen wird am 20. Mai, 19 Uhr, im „Ion Besoiu”-Kulturzentrum aufgeführt. Karten (69-189 Lei) unter poftimcul tura.ro. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche sind die Konzerte vom 8. März, 12 Uhr, und 9. März, 19 Uhr, dem Internationalen Frauentag gewidmet. Ein Frauenensemble bringt Vokal- und Instrumentalmusik von Komponistinnen wie Fanny Hensel, Ethel Smyth, Francesca Rusca und anderen zu Gehör. Am Freitag wird Pfr. Dr. Elfriede Dörr die Liturgie halten, ebenfalls wird sie das Konzert am Samstag moderieren. (BU)

Für Englischsprachige

Hermannstadt. – Für Englischsprachige aus aller Welt, die sich in Hermannstadt aufhalten, bietet die römisch-katholische Stadtpfarrgemeinde englischsprachige Messen jeweils Sonntag und an Hochfesten, 18 Uhr, in der Franziskanerkirche (Franziskanergasse/Str. Șelarilor 14) an. (BU)

Singen im Frühling

Hermannstadt. – Wer gerne singt oder ein Instrument spielt, ist zum Singtag der Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien eingeladen, der am Samstag, dem 23. März, ab 9.30 Uhr, in der Aula des Theologischen Instituts (Bd. Victoriei Nr. 40) stattfindet. Geleitet wird der Tag von Edith Toth und Rosemarie Henrich. Die Teilnahme kostet 30 Lei. Infos und Anmeldungen unter frauenarbeit@evang.ro oder telefonisch unter 0721-33.00.52. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 9. März, 17-18 Uhr/Sonntag, 10. März, 10-11 Uhr: Nachhaltiger Tourismus und Landwirtschaft in Șoimușu Mic.

TVR 2, Dienstag, 12. März, 13-13.30 Uhr: Maria Pechs Rezepte.

TVR Cultural, Mittwoch, 13. März, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: Gabriela von Habsburg-Ausstellung in Bukarest; Ausstellung im Schloss Horneck: Die Deportation der Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion.

TVR 1, Donnerstag, 14. März, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Konzert im Odeon-Theater: OrlandoTrip; Ausstellung in Hermannstadt: Pandemien und Epidemien; Projekt Coffeeroute in Rumänien; Schloss Horneck; Theater in Temeswar.