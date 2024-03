3 Tore in 7 Minuten

Teile diesen Artikel

FC Hermannstadt legt guten Start ins Play out hin

Ausgabe Nr. 2857

Mit einem 3:0-Heimsieg starteten die Fußballer vom FC Hermannstadt am Sonntag in die Play out-Phase der 1. Liga, nachdem sie die Qualifikation für die Play off-Phase knapp verfehlt hatten. Der Heimsieg gegen Dinamo Bukarest war zugleich eine Revanche, denn die 0:1-Niederlage bei der gleichen Mannschaft in Bukarest am 27. Februar hatte die Hermannstädter den Einzug ins Play off versperrt.

Nach diesem ersten Sieg belegt der FC Hermannstadt mit 23 Punkten den 2. Platz in der Wertung und spielt am 2. Spieltag gegen FC Voluntari. Danach trifft der FC Hermannstadt am Mittwoch, den 3. April, 21 Uhr, im Viertelfinale des Rumänienpokals auswärts auf Universitatea Klausenburg. Vielleicht schafft es der Hermannstädter Erstligist ins Finale, das übrigens laut Beschluss des Rumänischen Fußballverbands wieder auf dem Stadion im Erlenpark in Hermannstadt ausgetragen wird.

In dem Spiel am Sonntag fielen alle drei Tore innerhalb von sieben Minuten am Ende bzw. in der Verlängerung der ersten Halbzeit. Den Torereigen eröffnete nach etlichen Fehlschüssen in der 38. Spielminute Ianis Stoica. Drei Minuten später punktete Raul Opruț (41. Spielminute) und in der erste Verlängerungsminute schoss Cristi Neguț zum 3:0 ein. Dinamo-Torwart Adnan Golubovic war auch danach nicht „arbeitslos”, es fiel aber kein Tor mehr.

Ein Höhepunkt ereignete sich in der 85. Spielminute, als der im Auswärtsspiel am 24. September 2023 gegen Petrolul Ploiești schwer verletzte Mittelfeldspieler Dragoș Iancu eingwechselt wurde, statt Silviu Balaure, der sich auch bei diesem Spiel als Spielemacher verdient gemacht hatte. Das Publikum zollte dem inzwischen Genesenen Stehapplaus.

Beatrice UNGAR