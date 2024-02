Tanzfreudige hatten viel Spaß

Teile diesen Artikel

Zweites Blockseminar ,,Sächsische Volkstänze“ im Spiegelsaal des DFDH

Ausgabe Nr. 2853

„Wir haben die Ehre, mit Anna-Lena Göddert und Astrid Göddert, Tanzreferentinnen aus Deutschland, siebenbürgisch-sächsische Volkstänze zu erlernen” hieß es in der Einladung des Zentrums für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Mediasch (ZfL) zum Blockseminar „Sächsische Volkstänze”, das vom 16. bis 18. Februar im Spiegelsaal des Deutschen Demokratischen Forums in Hermannstadt (DFDH) stattgefunden hat.

Das erste Seminar hatte vom 11. bis 13. März 2023 stattgefunden, als erste Veranstaltung einer Reihe von Veranstaltungen zum 30. Jubiläum der Wiederaufnahme des Maifestes in Hermannstadt. So konnten die damals gebildete Lehrertanzgruppe am 6. Mai 2023 ihren ersten Auftritt absolvieren. Weitere Auftritte folgten, u. a. beim Sachsentreffen in Keisd und zuletzt beim Kathreinenball des DFDH. In der Lehrertanzgruppe, deren Mitglieder sich jeweils einmal im Monat zur Probe treffen, machen auch ehemalige Lehrerinnen und Lehrer mit, sowie Tanzfreudige aus anderen Bereichen.

Spaß hatten beim Blockseminar alle. Anna-Lena und Astrid Göddert hatten viel Geduld und zeigten die verschiedenen neuen Figuren auch mehrmals vor, ermutigten die Tanzfreudigen aber auch mit lobenden Worten. So kann man gespannt sein auf den nächsten öffentlichen Auftritt der Lehrertanzgruppe. Wahrscheinlich wird das beim diesjährigen Maifest sein.

Die Veranstalter, allen voran Laura Părăian vom ZfL und Stadträtin Bianke Grecu, die an der Hermannstädter Brukenthalschule u. a. die siebenbürgisch-sächsische Volkstanzgruppe leitet, bedankten sich bei Sebastian Arion und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien e. V. (ADJ) für die tatkräftige Unterstützung.

Beatrice UNGAR