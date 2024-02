Spendenübergabe für das Kinderhospiz

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2853



Vertreterinnen und Vertreter aller Klassen (5-12) vom Hermannstädter Samuel-von-Brukenthal-Gymnasium haben gemeinsam mit der Schulleiterin Monika Hay und der stellvertretenden Schulleiterin Delilah Florea den Erlös des Weihnachtsbasars 2023 – insgesamt 18.000 Lei – für das Kinderhospiz des Dr. Carl Wolff-Vereins in Hermannstadt an die Heimleiterin Ortrun Rhein übergeben. Bei der Gelegenheit hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, sich mit Heimleiterin Rhein über die Tätigkeit in dieser segensreichen Einrichtung zu unterhalten.

Foto: Samuel-von-Brukenthal-Gymnasium