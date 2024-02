Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2850

Kirchenführer-Kurs

Hermannstadt. – Einen Kirchenführer-Kurs veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt ab 1. März d. J. für Jugendliche ab 16 Jahren mit guten Deutsch- und/oder Englisch-Kenntnissen, die einen Ferienjob suchen oder auch einfach mehr über die evangelische Stadtpfarrkirche erfahren möchten.

Anmeldungen nimmt bis zum 20. Februar Ana Pușcaș beim Stadtpfarramt (Huetplatz 1) oder telefonisch unter 0269-21.31.41 (Mo.-Fr. 8-15 Uhr) entgegen. (BU)

Urzellauf in Großschenk

Großschenk. – Der Großschenker Urzellauf findet am Samstag, dem 10. Februar, ab 10 Uhr statt. Die Urzeln laufen vom Rathaus ab, danach werden die Ausstellung „Carnivalesque” und das neue Museum für lokale Kunst und Geschichte vorgestellt, die im ersten Rathaus der Ortschaft eröffnet werden. Näheres unter www.facebook.com/fugalolelor. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert heute, den 2. Februar, um 12 Uhr, und Samstag, den 3. Februar, 19 Uhr, Jürg Leutert (Orgel). (BU)

Heute musikalische Vesper

Hermannstadt. – Eine musikalische Vesper unter dem Motto „in Festo Mariae Lichtmess“ zum Tag der Darstellung des Herrn findet heute, Freitag, den 2. Februar, 18 Uhr, in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt – die ursprünglich eine Marienkirche gewesen ist – statt.

Gestaltet wird die Vesper von Pfarrerin Elfriede Dörr und dem Hermannstädter Bachchor (Leitung: Jürg Leutert). Mit dem Tag der Darstellung des Herrn endet die Weihnachtszeit. (BU)

Ökumenische Gebetswoche

Mediasch. – Die ökumenische Gebetswoche für die Einheit der Christen endet heute in Mediasch. Der letzte Gottesdienst der Reihe findet heute, den 2. Februar, 18 Uhr in der Griechisch-katholischen Kirche (Kard. I. Hossu Straße) statt, es predigt der evangelische Pfarrer. (RS)

Storytelling – Workshop in Bonn

Bonn. – Einen Vernetzungsworkshop zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Storytelling veranstaltet die Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen am 16. und 17. Februar in Bonn. Ausgehend von der Legende des Rattenfängers von Hameln, der mit den entführten Kindern in Siebenbürgen angekommen sein soll, sollen im Rahmen des Workshops unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten einer Geschichte vermittelt und angeeignet werden. Die unterschiedlichen Gattungen werden von Experten des betreffenden Bereichs vorgestellt: Dokumentarfilm: Damian Gorczany (Filmemacher aus Köln), Klaus Dido (Filmemacher Pforzheim), Spielfilm: Thomas Dapper (Filmemacher, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen), Theater: Katharina Martin-Virolainen (Schriftstellerin mit russlanddeutschen Wurzeln, TV-Serie: Thomas Dapper.

Die Teilnahme an dem Workshop ist sowohl vor Ort in Bonn (Bundesgeschäftsstelle des Bundes der Vertriebenen BdV/der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Godesberger Allee 72-74, 53175 Bonn), als auch online möglich.

Anmeldungen, das detaillierte Programm sowie andere Informationen betreffend die Teilnahme bei Thomas Dapper unter E-Mail thomas.dapper@kulturstiftung.org. (BU)

Programm für Kinder

Hermannstadt. – Zwei Werkstätten für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren werden im Gong-Theater am Samstag, dem 3. Februar, ab 10 und ab 12 Uhr organisiert. Ebenda kann man das Theaterstück „Fata babei și fata moșneagului” nach Ion Creangă, Regie Éva Lábadi-Megyes, am Samstag, 11 und 18 Uhr, bzw. am Sonntag, dem 4. Februar, 11 Uhr, sehen. Das Stück ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

Ein Kreativworkshop in deutscher Sprache findet am Donnerstag, dem 8. Februar, ab 18 Uhr statt. Gebastelt werden Faschingsmasken. Näheres unter teatrulgong.ro. (RS)

Zwei Förderpreise für Schulprojekte

Bukarest. – Zwei Förderpreise für Projekte zum Themenbereich „Identität der deutschen Minderheit in Rumänien – zwischen Tradition und Moderne“ an Schulen in Rumänien, an denen Deutsch als Muttersprache unterrichtet wird, vergibt die Deutsche Botschaft Bukarest unter Mitwirkung der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) und des Goethe-Instituts Bukarest.

Zu vergeben sind ein Förderpreis für Projekte der Klassen 1-8 und ein Förderpreis für Projekte der Klassen 9-12. Jeder Preis ist mit bis zu umgerechnet 1.000 Euro dotiert.

Engagierte Lehrerinnen und Lehrer sind dazu eingeladen, sich mit konkreten Projektideen zu bewerben. Das vorgeschlagene Projekt muss an der Schule oder am Schulort der Bewerberperson durchgeführt werden. Die Ansätze für Reisekosten dürfen maximal 20 Prozent des Gesamtbudgets betragen; Honorarkosten sind nicht zulässig.

Die Bewerbungsunterlagen mit Projektskizze und Budgetplan können unter info@bukarest.diplo.de mit dem Betreff „Ausschreibung Förderpreis Schulprojekt“ eingesendet werden. Einsendeschluss ist der 31. März 2024. Die Gewinner werden im April 2024 benachrichtigt. (BU)

Komödie im Thalia-Saal

Hermannstadt. – Die Komödie „Fanteziile soțului meu” (Die Phantasien meines Ehemannes), Regie Alin Brancu, ist am Samstag, dem 3. Februar, 19 Uhr im Thalia-Saal zu sehen. Es spielen Livia Taloi, Pavel Bârsan, Andrei Necula, Alin Brancu und Iuliana Mărgărit. Die Karten kosten zwischen 55 und 75 Lei und sind unter https://www.ticketstore.ro zu kaufen. (RS)

Ballett am Samstag

Hermannstadt. – Das Ballett „Baiadera”, Choreographie Aleisha Gardner, wird am Samstag, dem 3. Februar, 19 Uhr, im „Ion Besoiu”-Kulturzentrum gezeigt. Es tritt das Hermannstädter Balletttheater auf. Die Premiere des Stückes hat am 25. Oktober 2017 stattgefunden. Das Stück führt die Zuschauer nach Indien und zeigt die verbotene Liebe einer Bajadere, also einer Tempeltänzerin. (RS)

Live Party im Pub

Hermannstadt. – Die Live-Party „Crazy Night” mit Cătălina Gloria & ReMo findet am Samstag, dem 3. Februar, ab 20 Uhr im Imperium Pub statt. Der Eintritt kostet 40 Lei, die Karten werden bei der Abendkassa verkauft.

Ebenda konzertiert am Samstag, dem 3. Februar, ab 21 Uhr die Temeswarer Rockband Pragu‘ de Sus. Der Eintritt kostet 50 Lei, die Karten werden ebenfalls bei der Abendkassa verkauft.

Für beide Konzerte sind Reservierungen nötig unter Telefon 0745-04.49.55. (RS)

Konzert mit Bucovina

Hermannstadt. – Die rumänische Rock-Band Bucovina konzertiert am Samstag, dem 3. Februar, ab 21 Uhr in der Love Bar. In der Eröffnung tritt die junge Band aus Arad Ribozom auf. Die Karten kosten 80 Lei, reduziert für Schüler und Studenten 45 Lei. Karten unter www.ambilet.ro/tc-events/bucovina-love-bar-sibiu/. (RS)

Semnal M in der Love Bar

Hermannstadt. – Die Band Semnal M konzertiert am Samstag, dem 10. Februar, ab 22 Uhr in der Love Bar. Bekannt ist die 1977 gegründete Klausenburger Rockband für Hits wie „La fereastra ta”. „O roată de foc” und „Spune-mi cine ești”.

Die Karten kosten zwischen 45 Lei (reduziert für Schüler und Studenten) bis 80 Lei. Karten unter https://www.ambilet.ro/tc-events/semnal-m-love-bar-sibiu/. Reservierungen unter 0721-24.30.34 (RS)

Hochzeitsmesse

Hermannstadt. – Die Hochzeitsmesse „Sibiu Wedding Days” findet in der Transilvania-Halle vom 16. bis 18. Februar statt. Programm: Freitag, 16. Februar, 12-20 Uhr, Samstag, 17. Februar, 10-20 Uhr und Sonntag, 18. Februar, 10-17 Uhr. (RS)

Projekte für den Marathon

Hermannstadt. – NGOs und Privatpersonen, die eine Finanzierung brauchen, können sich bis zum 16. Februar, 12 Uhr bei der Hermannstädter Gemeinnützigen Stiftung (Fundaţia Comunitară Sibiu) bewerben und ihr Projekt durch den Hermannstädter Internationalen Benefizmarathon finanzieren lassen. Die Mitarbeiter der Stiftung helfen den Bewerbern, das Projekt zu schreiben und versprechen eine transparente und flexible Finanzierungsform. Nähere Auskünfte und die Formulare sind unter https://maratonsibiu.ro/ zu finden.

Der Internationale Benefizmarathon findet am 25. und 26. Mai statt. (RS)

Anti-Valentine’s Day-Konzert

Hermannstadt. – Die Hermannstädter Band Ţapinarii bietet am Samstag, dem 4. Februar, ab 19 Uhr in der Love Bar ihr inzwischen traditionelles Anti-Valentine’s Day-Konzert an.

Karten (55 Lei) unter https://m.iabilet.ro/bilete-sibiu-tapinarii-anti…/ bzw. https://www.ambilet.ro/tc-events/tapinarii-la-sibiu/. Reservierungen telefonisch unter 0721-24.30.34 (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR 2, Dienstag, 6. Februar, 13-13.30 Uhr: Kirchweih in Dognatschka.

TVR Cultural, Mittwoch, 7. Februar, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: Interview mit Dominic Fritz, Bürgermeister in Temeswar.

TVR 1, Donnerstag, 8. Februar, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Neujahrsempfang der AHK; Wallfahrtsort der Banater Schwaben: Maria Radna; Skicup des Österreichischen Konsulats; Bilder zur Russlanddeportation im siebenbürgischen Museum Gundelsheim; Winterrezepte mit Maria Pech; Musik mit Franz Metz.