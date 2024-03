Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2854



Eine regelrechte Märzchen-Straße ist derzeit die Heltauergasse/Str. Nicolae Bălcescu in Hermannstadt. An unzähligen Ständen versuchen die Anbieter möglichst viele der traditionellen Frühlingsboten zu verkaufen, die man in Rumänien vom 1. bis 8. März verschenkt. Die Käufer haben die Qual der Wahl… Foto: Rebecca HOFFMAN