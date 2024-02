Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2851

An der 4. Auflage des Ski- und Snowboardwettkampfes für Kids in der Păltiniş Arena auf der Hohen Rinne haben am vergangenen Sonntag 90 Kinder zwischen 7 und 14 Jahren teilgenommen. Die Preise für die 14 Kategorien waren: 1. Preis: Voucher Logischool 400 Lei, Kendama, Kopfhörer Skullcandy; 2. Preis: Voucher Logischool 300 Lei, Kendama; 3. Preis: Voucher Logischool 200 Lei, Kopfhörer Skullcandy.

Foto: Tibi HILA