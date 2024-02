Interaktive Stadtführungen

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2851

Besondere Stadtführungen durch Hermannstadt bietet die Hermannstädter Reiseleiterin und Bergführerin Nicoleta Ocneriu an, gewöhnlich als mittelalterliches Burgfräulein gekleidet. Damit möchte sie z. B. Hermannstädter Kinder ab 7 Jahren ansprechen und ihnen helfen, ihre Stadt kennen zu lernen unter dem Motto „Cunoașteti orașul cu Nico”, aber auch Erwachsene können mitmachen, es gibt auch englischsprachige Führungen („Discover Sibiu with Nico”). Mehr dazu unter https://sibiuguidenico.com/en/. Unser Bild: Zum Abschluss einer interaktiven Stadtführung mit Kindern ab 7 und ihren jüngeren Geschwister sowie erwachsenen Begleitpersonen stellte sich zu Wochenbeginn Nicoleta Ocneriu vor der Kulisse des Alten Stadttheaters (heute: Thaliasaal) und der drei Wehrtürme (Zimmermannsturm, Töpferturm und Armbruster-/Weberturm) in der Harteneckgasse/Cetății zu einem Gruppenbild auf.

Foto: Beatrice UNGAR