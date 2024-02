In der Vesper am Aschermittwoch

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2853

In der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt stand eine Vertonung der 3. Bußandacht des Hermannstädter Kantors Johann Knall (1734-1794) im Mittelpunkt. Der in Schönberg geborene und auch als Pfarrer in Kleinpold dienende Knall war auch Komponist. Neben dem Hermannstädter Bachchor und einem Instrumentalensemble wirkten die Solistinnen Elisa Gunesch (Alt) und Melinda Samson (Sopran) mit. Die Vesper gestaltete als Liturg Pfarrer Hans-Georg Junesch gemeinsam mit Konfirmanden. Foto: Beatrice UNGAR