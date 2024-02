Teile diesen Artikel

13. Skicup des Österreichischen Konsulats

Ausgabe Nr. 2851

Vergangenen Samstag fand die 13. Auflage des Skicups des Österreichischen Konsulats in Hermannstadt – Liqui Moly in der Păltiniș Arena statt. Die Veranstaltung war wie immer für all jene gedacht, die den Wintersport gern haben. Gewinner des Skicups waren dieses Mal unter den Damen Ana Sofia Lașiță und unter den Herren Zsolt Keresztes. Die Preise in der Gesamtwertung überreichte den Damen Maximilian Baumann, Export Area Manager bei Liqui Moly, zuständig für Rumänien, und den Herren Margit Bruck-Friedrich, Geschäftsträgerin an der Österreichischen Botschaft in Bukarest.

In diesem Jahr wollte sich die Sonne nicht zeigen und die Finger hatten nach einer Zeit Mühe, die Knöpfe des Fotoapparates zu betätigen. Sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer hatten aber wie immer großen Spaß. „Es war ein herrliches Event, bis auf das Wetter, das dieses Mal nicht ganz perfekt war”, bemerkte auch Andreas Huber, Österreichs Honorarkonsul in Hermannstadt und Hauptveranstalter. „Es gab aber viel Spaß. Die Leute haben sich gefreut.”

Insgesamt hatten sich 170 Teilnehmer eingeschrieben von denen 157 gegeneinander angetreten sind. Die Teilnehmer kamen dabei aus dem ganzen Land, darunter aus Suceava, Constanța und Bukarest, Temeswar oder Großwardein aber auch aus der näheren Umgebung, den Kreisen Hermannstadt, Kronstadt, Alba und der ungarischen Gegend.

Zu den Ehrengäste gehörten außer Margit Bruck-Friedrich auch Georg Bardeau, österreichischer Honorarkonsul in Temeswar, Christoph Grabmayr, Wirtschaftsdelegierter an der Österreichischen Botschaft in Bukarest oder Christian Macedonski, Vorsitzender des Vereins „Smart City Brașov”.

Der Wettkampf bestand wie immer aus den zwei verschiedenen Riesenslalom-Durchgängen. Die drei Besten in der Gesamtwertung der Damen waren Ana Sofia Lașiță (52.53), auf Platz zwei landete Ema Maria Lașiță (54.12) und auf Platz drei Bianca Damache (54.56). In der Gesamtwertung der Herren setzte sich Zsolt Keresztes (50.39) durch, der im vergangenen Jahr den zweiten Platz errungen hatte und im Jahr davor als Gewinner hervorgegangen war. Zweitbester war Leonard Lupșa (51.49) und auf Platz drei landete Marius Stoian (51.58).

Die Preise wurden bereitgestellt von Liqui Moly und Kärcher über die Firma Limorom, von Suzuki und Ssangyong über das Autohaus Huber sowie von Hervis Sports & Fashion.

„Ich bin vor einem Jahr das letzte Mal auf Skiern gestanden, aber es macht total Spaß”, bemerkte Margit Bruck-Friedrich, die aus Wien kommt und nun vorübergehend im Range einer Botschafterin die Österreichische Botschaft in Bukarest leitet. „Die Gesamtathmosphäre ist besonders nett“. Bruck-Friedrich befindet sich erst seit November in Rumänien. Vorher war sie Österreichische Botschafterin in der Slowakei. „In Rumänien gibt es im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu erfahren”, meinte sie. „Landschaftlich gibt es so viele Facetten. Ich bin total begeistert auch von der Architektur. Man spürt dieses Zusammentreffen von so vielen Kulturen, also da liegt Rumänien wirklich an der Schnittstelle von so Vielem. Das muss Rumänien nur ein bisschen besser verkaufen. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen mehr PR.”

Werner FINK