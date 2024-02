Erfolgreicher Start im Top 10

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2850

Die zweite Phase der Basketball-Nationalliga der Herren hat begonnen und die Hermannstädter von CSU Sibiu gewannen am Samstag, dem 27. Januar auf heimischem Terrain gegen CSO Voluntari 84:79. Die Jungs aus dem Kreis Ilfov hatten zu Beginn des Spiels die Nase vorn und führten 10:5, doch das erste Viertel endete unentschieden (15:15).

Im zweiten Viertel übernahmen die Spieler von Tomas Rinkevicius die Führung, als Nandor Kuti zwei Dreier in Folge traf (29:23), und Pavlin Ivanov, ebenfalls mit einem Wurf von hinter der Mittellinie, den Unterschied auf der Anzeigetafel ausmachte (37:26). CSU lag zur Halbzeit bei +9. Die „Gelb-Blauen” behielten ihren haushohen Vorsprung in der zweiten Hälfte des Spiels, doch die Gegner holten Punkt um Punkt auf, und zwei Minuten vor Schluss trennten die beiden Teams nur noch zwei Punkte (72:68). Rinkevicius und seine Spieler hatten das Ende des Spiels gut im Griff: Marc Loving, Mouhamed Barro und Jay Threatt waren an der Freiwurflinie erfolgreich, und CSU gewann 84:79.

BC CSU Sibiu spielt in der nächsten Runde am Montag, dem 5. Februar in Kronstadt gegen CSM Corona Brașov (live auf Digisport, um 18 Uhr).

Foto: CSU Sibiu