Ein attraktives Angebot entwickelt

Deutscher Jugendverein traf sich in Măgura zur Vertreterversammlung

Ausgabe Nr. 2850

Zum jährlichen Treffen mit Vertreterversammlung kamen vom 25. bis 27. Januar d. J. Jugendforumsmitglieder aus Hermannstadt, Kronstadt, Fogarasch, Schäßburg, Mediasch und Sächsisch Regen in der Villa Hermani in Măgura am Fuße des Königsteins zusammen. Auf dem Programm standen zunächst Kennenlern- und Teambuildingaktivitäten.

Am nächsten Vormittag organisierten die beiden Jugendreferenten Alina Depner (Kronstadt) und Kevin Wagner (Schäßburg) einen Workshop in mehreren Gruppen, der zum Ziel hatte, die Internetpräsenz und Vernetzung des Jugendvereins zu verbessern. Nach intensiven Gesprächen und vielen Vorschlägen die z. T. gleich in die Tat umgesetzt wurden, stärkten sich alle bei einem leckeren Mittagessen für die Wanderung am Nachmittag. Nachdem es seit der Ankunft ununterbrochen geschneit und gestürmt hatte, brachen plötzlich die Wolken auf und ermöglichten ein unvergessliches Panorama über das Burzenland und die wunderschöne Berglandschaft des Königstein-Gebirges.

Am Abend fand die Vertreterversammlung des DJVS (Deutscher Jugendverein Siebenbürgen) mit Neuwahlen für den Vorstand statt. Wiedergewählt ins Amt der Vorsitzenden wurde Andrea Rost (Schäßburg) und in den Vorstand als Stellvertreter Sebastian Arion (Hermannstadt) und Anamaria Dahinten (Mühlbach) und als Kassierer Ulf Ziegler (Mediasch). Neu hinzugekommen sind Dragoş Aştilean (Sächsisch Regen), Ciprian Hegbeli (Klausenburg) und Kevin Wagner (Schäßburg) als Zuständiger für die Öffentlichkeitsarbeit.

Im Weiteren wurde über die geplanten kulturellen Veranstaltungen und Sommerfreizeiten dieses Jahres gesprochen.

Auf der Planung des DJVS stehen u. a. das Treffen junger Siebenbürger am 9. März in Freck, eine Jugendbegegnung in Deutschland im Juli, das internationale Sommercamp und die Teilnahme einer Gruppe am Föderationsjugendlager in Kanada ebenfalls im Juli, das Tanzgruppentreffen als Vorbereitung für das große Sachsentreffen im August und die Akademiewoche für Studenten und junge Erwachsene im Oktober.

Den Abend verbrachten die Jugendlichen mit weiteren Gesprächen und lustigen Spielen und einer Faschingsfeier bei der die drei besten Kostüme prämiert wurden.

Auch der Samstagvormittag wurde intensiv genutzt und es wurde wieder unter Anleitung der beiden Jugendreferenten in Gruppen ein Beitrag speziell für Jugendliche während des großen Sachsentreffens erarbeitet. Die Jugendlichen hatten viele kreative Ideen und am Ende entwickelten alle gemeinsam ein attraktives Angebot. Die gemeinsame Zeit hat kaum gereicht, alles zu besprechen und so reiste jedes Jugendforum mit „Hausaufgaben“ im Gepäck am Nachmittag nach Hause.

Alle Teilnehmenden danken der ganzen Familie Kurmes und ihrem Team für die großartige Gastfreundschaft und dem Departement für interethnische Beziehungen für die finanzielle Unterstützung bei der Durchführung dieses Projekts.

DJVS