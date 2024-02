Ehrennadel für DFDR-Abgeordneten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2851

„Gott sei Dank wird die deutsche Minderheit im Rumänischen Parlament durch eine fähige, offene, engagierte und ehrliche Person vertreten. Diese Person steht beruflich sowie ehrenamtlich unermüdlich im Dienst unserer deutschen Gemeinschaft. Es handelt sich dabei um eine wahre Persönlichkeit der Rumäniendeutschen, eine offene, feste und aufrichtige Stimme – Ovidiu Victor Ganț. Als Anerkennung seiner Verdienste, seiner herausragenden und beispielhaften Leistungen hat das Demokratische Forum der Deutschen in Nordsiebenbürgen heute die besondere Ehre, ihm die höchste Auszeichnung – die Ehrennadel der Sathmarer Schwaben in Gold – zu verleihen”. Mit diesen Worten eröffnete Josef Hölzli, Vorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen (rechts), seine Laudatio auf den DFDR-Abgeordneten Victor Ovidiu Ganț (links), der diese Ehrung am 28. Januar im Rahmen der Gedenkveranstaltung für die Russlanddeportation entgegen nahm. Foto: Gabriela RIST