Aus Neppendorf nach dahoam

Teile diesen Artikel

Live-Gottesdienst-Angebot feiert bald 4. Geburtstag

Ausgabe Nr. 2851

Als im März 2020 in Neppendorf sich Pfarrer Dietrich Galter, seine damalige Vikarin Angelika Beer, die Lehrerin Elli Köber und der Unternehmer Michael Kothen aufmachten, das erste Video zu drehen, um die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde, genauer des Gemeindeverbands Neppendorf der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, zu erreichen, die während des ersten Lockdowns nicht den Gottesdienst besuchen konnte, ahnte niemand, was aus diesem Projekt werden sollte. Am 29. März 2020 wurde das erste Kurzvideo auf Youtube und auf Facebook hochgeladen.

Von da an wurde die Gemeinde permanent mit Impulsen versorgt. Und am 14. Juni 2020 wurde dann Pfarrer Dietrich Galter zum Beginn des Gottesdienstes nach der Begrüßung der Gemeinde mit der Nachricht überrascht: „Wir streamen den Gottesdienst jetzt live auf Facebook!“ Der nächste Schritt war getan. Von da an wurde jeder Gottesdienst live auf Facebook gestreamt.

Weiterhin wurden die Gottesdienste noch am selben Tag auf Youtube hochgeladen. Und am 25. Dezember 2020 kam dann der erste Stream auf der Stream-Plattform von BibelTV dazu, die heute www.meingottesdienst.com heißt.

Ab dem 30. Mai 2021 wurde dann auch auf Youtube live gesendet. Seitdem erreichen die Gottesdienste aus Neppendorf über die verschiedenen Plattformen durchschnittlich 500 – 600 Mitfeiernde. Wobei auch immer wieder Spitzenwerte von über 1.000 Mitfeiernde erreicht werden.

Waren es im Anfang die Neppendörfer, die ihr geistliches Wort bekamen, so kamen schnell auch Mitfeiernde aus Amerika, Singapur, Berlin oder Klagenfurt, also aus der ganzen Welt hinzu. Vor allem Landler oder Siebenbürger Sachsen, die ausgewandert sind. Aber nicht nur.

Aber auch hier in Rumänien schauen Gläubige die Gottesdienste. Zum Beispiel wenn in ihrer Gemeinde kein Gottesdienst stattfindet oder sie aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Gottesdienst gehen können.

Derzeit besteht das Streamteam – man könnte es auch Dreamteam nennen – aus Niklas Wirth und Michael Kothen. Aber die beiden suchen noch weitere Mitstreamer, die bereit sind, hier mitzumachen. Voraussetzung ist laut Kothen: „Man sollte wissen, wie ein Computer bzw. ein Handy gestartet und bedient wird. Weiterhin sollte man bereit sein, einen Gottesdienst live und vor Ort mitzufeiern. Der Rest wird dann beigebracht.”

Die Gottesdienste können live, aber auch später, unter folgenden Internetadressen mitgefeiert werden:

www.meingottesdienst.com/neppendorf/

https://www.youtube.com/@kirchengemeindNeppendorf

https://www.facebook.com/neppendorf

Seit einiger Zeit werden auch die evangelischen Gottesdienste aus dem Dr. Carl Wolff-Altenheim im Livestream ausgestrahlt, und können später verfolgt werden unter der Internetadresse htt ps://www.meingottesdienst.com/altenheim-hermannstadt

Anna DIETRICH