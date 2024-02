Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2850

Nachdem der Wind die Wolken den ganzen Tag über hin und her gejagt hatte, sah der Himmel in Hermannstadt über dem Großen Ring am Abend so aus. Eine einzige Einladung zu einem Spaziergang beim Licht der urigen Straßenlaternen…

Foto: Beatrice UNGAR