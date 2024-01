Sauer-Orgel wird rundum saniert

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2848

Am Wochenende – am Freitagmittag, am Samstagabend und im Gottesdienst am Sonntag – erklang die Sauer-Orgel in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche zum letzten Mal vor der Sanierung. Montag ist das Team der Honigberger Orgelbauwerkstatt – Construcţii Orgi şi Tâmplărie (COT) – eingetroffen und hat sich auch gleich an die Arbeit gemacht. Alle Aktivitäten (Freitag Mittagsmusik und Samstag Abendmusik, dazu Musik im Gottesdienst) gehen allerdings wie gewohnt weiter auf den anderen schönen Orgeln. Unser Bild: Der Geschäftsführer der Orgelbauwerkstatt Magyar Árpád und drei seiner Mitarbeiter, Szabó Robert, Nagy Zsolt und Bokor László Zoltán (v. l. n. r.), auf der Empore der Ferula, wo nach und nach die ausgebauten Orgelteile gelagert werden. Foto: Beatrice UNGAR