Nachrichten

Ausgabe Nr. 2849

Hermannstadt. – Unter dem Titel „Bebemol“ bietet die Hermannstädter Staatsphilharmonie heute, Freitag, den 26. Januar, 10 Uhr, im Thaliasaal ein sinfonisches Konzert für Babys und werdende Mütter. Die Idee stammt von dem Dirigenten Alessandro Crudele, der selbst Vater einer neun Monate alten Tochter ist und beobachten konnte, dass sie, so Crudele „stets aufmerksam zuhört, wenn ich Musik höre“. Das Orchester der Hermannstädter Staatsphilharmonie wird unter Crudeles Stabführung Ludwig van Beethovens 4. Sinfonie B-Dur zu Gehör bringen. (BU)

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert heute, den 19. Januar, um 12 Uhr, und Samstag, den 20. Januar, 19 Uhr, Jürg Leutert (Orgel). (BU)

Hermannstadt/Agnetheln. – Der traditionelle Urzellauf findet in diesem Jahr am Sonntag, dem 28. Januar, in Agnetheln statt. Veranstalter ist der Verein „Breasla Lolelor” (Urzelzunft-Verein) mit Unterstützung des Bürgermeisteramtes Agnetheln, der Mikroregion Harbachtal und des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH). Es ist die 17. Auflage, nachdem dieser Brauch 2006 von Lehrer Bogdan Pătru wiederbelebt worden war und 2007 erstmals die Parade stattgefunden hat. Der Abmarsch der Urzelparade findet ab 10 Uhr von dem IMIX-Werk (Str. Avram Iancu) statt, um 10.15 Uhr werden vor der Apotheke und dem Dacia-Hotel die traditionellen Figuren vorgestellt, um 10.30 Uhr vor dem Bürgermeisteramt und um 11 Uhr an der Abzweigung nach Kirchberg, danach laufen die Urzeln bis 18 Uhr in Parten durch die Stadt.

Der Marienball des DFDH findet am Freitag, den 2. Februar, ab 19 Uhr, im Neppendorfer Gemeindesaal statt. Das DFDH sorgt für das Essen. Für gute Stimmung sorgen Trio Saxones plus, die Tanzgruppe des Jugendforums Hermannstadt und der „Sing mit“-Chor des DFDH. Teilnahme nur mit Anmeldung im Sekretariat des DFDH, persönlich oder per Telefon, unter 0269-21.54.17, 0722-29.38.50. (BU)

München. – Der Große Siebenbürgerball des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V. findet am Samstag, den 27. Januar 2024 im Hofbräukeller in München statt. Die traditionsreiche Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des bayerischen Europaministers Eric Beißwenger und Veronica und Michael Schmidt von der gleichnamigen Stiftung, die sich für das deutsche Kulturgut in Rumänien einsetzt.

Der Große Siebenbürgerball hat sich als Nachfolger des Schwarz-Weiß-Balls zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt im siebenbürgisch-sächsischen Jahreslauf in München und weit darüber hinaus entwickelt. Rund 400 Gäste aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich, der Schweiz, aus Rumänien und aus Liechtenstein feiern in gepflegter Atmosphäre im bayerischen Traditionshaus am Wiener Platz.

Erwartet werden Ehrengäste wie das Prinzenpaar Astrid und Alexandra von und zu Liechtenstein, der bekannte Musiker Peter Maffay, Adriana-Loreta Stănescu, Botschafterin von Rumänien in Berlin, Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Generalkonsulin von Rumänien in München, Prof. Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen, u.a. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Als besonderes Schmankerl des Balls tritt der Schleißheimer Narrenrat auf. Zu sehen wird auch die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach sein. Die Band „Melody & Freunde“ sorgt mit einem abwechslungsreichen Repertoire für Unterhaltung und eine stets volle Tanzfläche.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V., der Gastgeber dieses Ereignisses ist, erklärt: „Dieser Ball ist das gesellschaftliche Ereignis der Ballsaison für alle Siebenbürger Sachsen und deren Freunde. Wer eine Atmosphäre mit echter siebenbürgischer Stimmung, gepaart mit Münchner Flair, im festlichen Rahmen eines bayerischen Traditionsaals erleben und gut gelaunte Leute um sich haben und kennen lernen will, der sollte sich diesen Ball nicht entgehen lassen.“

Siegbert BRUSS

Hermannstadt. – Das Kinderbuch „Cum am devenit vrăjitor. Din carnetul unui explorator” (Wie ich Zauberer wurde. Aufzeichnungen eines Erforschers) von Alexandru N. Stermin, Illustrationen Mădălina Surducan wird heute, den 26. Januar, ab 18 Uhr in der Humanitas-Buchhandlung „Constantin Noica” vorgestellt. Es sprechen Ioana Clara Enescu, Antonia Noianu, Sergiu Noianu und Alexandru N. Stermin. (RS)

Hermannstadt. – Emeric Imre und Marius Roje konzertieren am Samstag, dem 27. Januar, ab 21 Uhr im Imperium Pub. Die Karten kosten 50 Lei im Vorverkauf und 60 Lei am Konzertabend. Informationen und Reservierungen unter 0745-04.49.55. (RS)

Hermannstadt. – Die Komödie „O femeie împărțită la doi” (Die zweigeteilte Frau) in der Regie von Lucian Ionescu und Ana Odagiu wird im Thalia-Saal am Dienstag, dem 30. Januar, ab 19 Uhr aufgeführt. Es spielen Ana Odagiu, Silviu Mircescu und Sergiu Costache. (RS)

Hermannstadt. – Alle Hermannstädter haben am Donnerstag, dem 1. Februar und jeden ersten Donnerstag im Monat freien Eintritt im Brukenthalmuseum, im Geschichtsmuseum, im Naturhistorischen Museum und im Jagdmuseum. Die Besucher müssen Ausweis oder Geburtsurkunde vorweisen. (RS)

Hermannstadt. – Die rumänische Rock-Band Bucovina konzertiert am Samstag, dem 3. Februar im Love Bar. In der Eröffnung tritt die junge Band aus Arad Ribozom auf. Die Karten kosten im Vorverkauf 70 Lei, reduziert für Schüler und Studenten 45 Lei. Karten unter https://www.ambilet.ro/tc-events/bucovina-love-bar-sibiu/. (RS)

Hermannstadt. – NGOs und Privatpersonen, die eine Finanzierung brauchen, können sich bis zum 16. Februar, 12 Uhr bei der Hermannstädter Gemeinnützigen Stiftung (Fundaţia Comunitară Sibiu) bewerben und ihr Projekt durch den Hermannstädter Internationalen Benefizmarathon finanzieren lassen. Die Mitarbeiter der Stiftung helfen den Bewerbern, das Projekt zu schreiben und versprechen eine transparente und flexible Finanzierungsform, zum Beispiel können die Gelder auch für laufende Kosten oder für die Entwicklung der Organisation ausgegeben werden. Nähere Auskünfte und die Formulare sind unter https://maratonsibiu.ro/ zu finden.

Der Internationale Benefizmarathon findet am 25. und 26. Mai statt. (RS)

Hermannstadt. – Die One-Man-Show „Ich bin ein Blinder” mit Horațiu Mălăele ist im „Ion Besoiu”-Kulturzentrum am Samstag, dem 17. Februar ab 19 Uhr zu sehen. Die Karten kosten zwischen 46 und 150 Lei und sind unter https://bilete.sublime.ro/bilete-sibiu-horatiu-malaele-sunt-un-orb-93140/ zu kaufen. (RS)

Berlin. – Die Teampremiere zum Kurzfilmprojekt „Jenseits des Waldes” findet am Samstag, den 27. Januar, 11 Uhr, im Kino Moviemento (Kottbusser Damm 22), in Berlin-Kreuzberg statt. Mit ihrem Film wollen die Studierenden der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin – Elena Zurbuch, Max Kern, Marijana Verhoef und Edoardo Scussel – nicht nur die familiären Hintergründe eines Deportationsschicksals beleuchten, sondern den Überlebenden dieser Tragödie auch eine Stimme geben. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten und fand ihre Inspiration in den Erlebnissen und in der Biographie von Karl Weindel, dem Großvater von Max Kern. Die Studierenden suchen noch nach Unterstützung, um den Kurzfilm zu realisieren. Den Kampagnen-Trailer finden Sie unter htt ps://www.gofundme.com/f/jdw-film (BU)

Mediasch. – Der Kulturverein „Mediaș – Cetate Seculară” lädt in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeisteramt Mediasch und dem Verein „Mediaş 750 ani” zur 38. Auflage des Volksmusikwettbewerbs „Mediaș – Cetate Seculară” 27. und 28. Januar im Saal Traube ein. Progamm: Samstag, 27. Januar: 14-16 Uhr Wettbewerb, 18-10 Uhr Konzerte mit Ana-Maria Filip, Marius Matache, Dinu Olăşeru und Mircea Baniciu & Band; Sonntag, 28. Januar: 17-20 Uhr Gala der Preisträger, danach Konzerte mit Cătălin Stepa, Walter Ghicolescu und Emeric Imre Trio. Eintrittskarten sind online unter iabilet.ro und im Mediascher Touristeninformationszentrum erhältlich. (RS)

Mediasch. – Eine Gebetswoche für die Einheit der Christen findet in Mediasch vom 28. Januar bis 2. Februar statt. Die Gottesdienste finden jeden Abend um 18 Uhr in verschiedenen Kirchen statt: Sonntag, 28. Januar: Orthodoxe Kirche (Vitrometan), Predigt: römisch-katholischer Priester; Montag, 29. Januar: Römisch-katholische Kirche (M. Viteazu-Straße), Predigt: reformierter Pfarrer; Dienstag, 30. Januar: Reformierte Kirche (Unirii-Straße), Predigt: orthodoxer Priester; Mittwoch, 31. Januar: Evangelische Kirche (Burgplatz), Predigt: unitarischer Pfarrer; Donnerstag, 1. Februar: Unitarische Kirche (I. C. Brătianu-Straße), Predigt: griechisch-katholischer Priester; Freitag, 2. Februar: Griechisch-katholische Kirche (Kard. I. Hossu Straße), Predigt: evangelischer Pfarrer. (RS)

Großschenk. – Der Großschenker Urzellauf findet am Samstag, dem 10. februar, ab 10 Uhr statt. Die Urzeln laufen vom Rathaus ab, danach werden die Ausstellung „Carnivalesque” und das neue Museum für lokale Kunst und Geschichte vorgestellt, die im ersten Rathaus der Ortschaft eröffnet werden. Näheres unter www.facebook.com/fugalolelor. (RS)

Braunschweig. – Der Presseclub Braunschweig vergibt jungen Journalisten aus Rumänien, die gerade dabei sind, ihr Studium abzuschließen oder gerade abgeschlossen haben, die Möglichkeit, ein Praktikum bei einer Redaktion im Raum Braunschweig zu machen. Das Stipendium ist vom 1. September bis zum 13. Oktober fixiert und mit einer Summe von 1.500 Euro dotiert. Der Presseclub Braunschweig übernimmt die Kosten der An- und Abreise. Bewerben kann sich, wer nachweislich in Rumänien Medienwissenschaften oder Germanistik studiert oder gerade eben abgeschlossen hat. Auch sollte der Bewerber über gute Deutschkenntnisse verfügen. In die formlose Bewerbung unter: vorstand@presseclub-braunschweig.de gehören ein in deutscher Sprache geschriebener Lebenslauf und ein Anschreiben. (RH)

TVR Tg. Mureș, Samstag, 27. Januar, 17-18 Uhr/Sonntag, 28. Januar, 10-11 Uhr: Meisterwerke aus Frauenbach/ Baia Mare; Getanzter Mozart: Selig neben Dir.

TVR 2, Dienstag, 31. Januar, 13-13.30 Uhr: Sathmarer deutscher Kulturabend (II).

TVR Cultural, Mittwoch, 31. Januar, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: Kulturabend im Schloss Horneck.

TVR 1, Donnerstag, 1. Februar, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Rück- und Ausblick; Begabrass-Festival in Temeswar (II); Erinnerung an die Russlanddeportation.