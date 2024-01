Frieren im Marlene Dietrich-Zimmer

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2849

An der 17. Auflage des Eishotels am Buleasee wird noch fleißig gearbeitet

Der Kunst gewidmet sei in diesem Jahr das Eishotel am Buleasee, gaben die Betreiber um den Unternehmer Arnold Klingeis, der auch die Bulea-Hütte am gleichnamigen See betreibt, vor kurzem bekannt. Die Zimmer sollen jeweils Namen von Persönlichkeiten aus diesem Bereich tragen.

So kann man im Marlene Dietrich-Zimmer, im Andy Warhol-, im Constantin Brâncuși-, im Corina Chiriac- oder im Elvis Presley-Zimmer frieren und dabei die von dem Bildhauer Eugen Petri – der seit bald zehn Jahren für die künstlerische Gestaltung des Eishotels und der Eiskirche zuständig ist – aus dem Eis hervorgelockten Konterfeis dieser Persönlichkeiten bewundern.

Allerdings haben es die Wetterverhältnisse es in diesem Jahr nicht erlaubt, mit dem Aufbau termingerecht zu beginnen, so dass am Mittwoch lediglich sechs von geplanten 20 Zimmern fertiggestellt waren.

Wie Arnold Klingeis der HZ berichtete, hatten vor allem die schwankenden Außentemperaturen (zwischen minus 19 und plus 10 Grad Celsius) und der böige Wind (bis zu 120 kmh) die Arbeiten erschwert.

Zurück zu dem für die 17. Auflage des Eishotels gewählten Thema „Art & Ice”. Dafür wurde die Klausenburger Galerie Cluj Art ins Boot geholt, deren Betreiber Eugen Moț nicht nur oben am Bulea-See sondern auch unten in der ehemaligen Brukenthalschen Sommerresidenz in Freck/Avrig Ausstellungen organisieren wird.

Da das Restaurant im Eishotel in den Europäischen Weg Historischer Cafés aufgenommen worden ist, wird das Restaurant in 2000 m Höhe den Namen eines berühmten Budapester Cafés tragen: „New York”.

Das erste Eishotel wurde im Winter 2006/2007 gebaut, inzwischen wird die 17. Auflage gezählt. Ob in diesem Jahr die Eiskirche auch gebaut werden kann, steht noch aus. Eingeweiht worden war die erste Eiskirche am 7. Januar 2007, eine Woche später fand dort ein Gedenkgottesdienst für die Opfer des Lawinenunglücks vom 17. April 1977 statt.

Nähere Auskünfte unter www.hotelofice.ro Beatrice UNGAR