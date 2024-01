Erster Sieg bei Grand-Slam-Turnier

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2849

Der Hermannstädter Tennisspieler Victor Cornea (30) hat im Doppel mit dem Inder Sriram Balaji das Spiel gegen die Paarung Doppel Matteo Arnaldi/Andrea Pellegrino in der ersten Runde beim Australian Open in Melbourne in zwei Sätzen (6:3, 6:4) gewonnen. Es war der erste Sieg für Cornea bei einem Grand-Slam-Turnier. 2023 hatte er den Sprung in den Top 100 der Weltrangliste der Tennisspieler ATP geschafft und an zwei Grand-Slam-Turnieren – dem French Open in Roland Garros und dem US Open – teilgenommen. Cornea und Balaji waren in das Hauptfeld aufgerückt, nachdem die Paarung Alexander Bublik/Dusan Lajovic sich zurückgezogen hatte. In der zweiten Runde allerdings verloren sie in zwei Sätzen (3:6, 3:6) gegen die Paarung Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien). Für die Teilnahme in der zweiten Runde haben sich Cornea und Balaji 35.510 Dollar und 90 Punkte in der Weltrangliste ATP gesichert. Unser Bild: Balaji und Cornea (rechts vom Netz) beim Handschlag nach dem Sieg. Foto: Prosport.ro