Sehr wertvoll und hochinteressant

Hans Barth: Briefwechsel mit Hermann Oberth und seiner Familie

Ausgabe Nr. 2846

Der Band „’Lieber, hochverehrter Hermannonkel‘. Hans Barth: Briefwechsel mit Hermann Oberth und seiner Familie” wurde Mitte 2023 vom Demokratischen Forum der Deutschen Mediasch, unterstützt von der Heimatgemeinschaft Mediasch und dem Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum Feucht aus Deutschland herausgegeben. Es handelt sich dabei um eine Neuauflage der ersten Fassung aus dem Jahr 2010.

Insgesamt 231 Briefe sind in dem Band erfasst, wo der Leser zahlreiche biographische und raumfahrtgeschichtliche Informationen erhält. Wie der Autor Dr. Hans Barth (1934-2011) hervorhebt, verlief dieser Briefwechsel in der Zeit des Eisernen Vorhangs, vieles konnte daher auch nicht offen ausgesprochen oder geschrieben werden musste „zwischen den Zeilen“ versteckt werden. Vertrauliche Briefe gelangten auf Schleichwegen an den Bestimmungsort und heikle Sachfragen wurden im Vieraugengespräch geklärt. Zwischen Hans Barth und Hermann Oberth entstand im Laufe der vielen Jahre des Briefwechsels eine tiefe Freundschaft. So nannte Barth nun in seinen Briefen den Weltbekannten Raketenforscher „lieber Hermannonkel“, dieser hingegen nannte ihn freundschaftlich verbunden „lieber Hans“. Hans Barth hatte auch ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis zu Oberths Tochter Erna Valerie Roth-Oberth (1922 – 2012).

Wie Karlheinz Rohrwild, Museumsdirektor des Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museums Feucht, im Vorwort schildert, erschien dieser Briefwechsel zwischen Hans Barth und Hermann Oberth in der Zeitspanne 1971 – 1989, „wie ein Dokument aus einer anderen Zeit“, einer Zeit ohne Internet.

Dieser Briefwechsel beleuchtet nicht nur die persönliche Beziehung der Beiden mit gegenseitigen Interessen und einer tief verbundenen Freundschaft, es ging auch darum, was man unter den Bedingungen des Kalten Krieges über Themen wie Raketentechnik und Raumfahrt sagen oder schreiben durfte.

Über Hans Barth lernte Hermann Oberth auch den einzigen rumänischen Weltraumfahrer, Dumitru-Dorin Prunariu, kennen. Hans Barth kannte Prunariu aus gemeinsamer Kronstädter Zeit. Am 24. September 1982 überreichte Hermann Oberth dem rumänischen Weltraumfahrer Dumitru-Dorin Prunariu ein Buch mit folgender Widmung: „Cosmonautului român Dumitru Prunariu in amintirea întâlnirii noastre la Moscova” (Dem rumänischen Kosmonauten Dumitru Prunariu als Erinnerung an unsere Begegnung in Moskau).

Dem Briefwechsel von den Buchseiten 27 bis 281 folgt ein Anhang mit ergänzenden Briefen, Bildanhang, Lebenslauf von Hans Barth, Publikationen von Hans Barth, Ahnenliste von Hermann Oberth, Personenindex, Anmerkungen, Bildnachweis und eine Danksagung. Dieses sehr wertvolle und hochinteressante Buch wurde mit finanzieller Unterstützung des Departements für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien gedruckt und wird an die Interessierten kostenlos verteilt.

Helmut LEONBACHER