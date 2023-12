Neuer Ehrenbürger

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2844

Der Rektor der „Nicolae Bălcescu”-Militärakademie der Bodentruppen Hermannstadt (AFT) und Kommandant der Hermannstädter Garnison, Brigadegeneral Prof. Dr. Ing. Ghiță Bârsan (links) nahm am 24. November d. J. von Bürgermeisterin Astrid Fodor (rechts) im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus am Großen Ring die Insignien eines Ehrenbürgers der Stadt Hermannstadt entgegen. Der am 1. April 1965 in Umbrărești im Kreis Galatz geborene neueste Ehrenbürger ist Ingenieur für Militärtechnik, seit dem 24. Januar 2011 Rektor der AFT und erwies sich, so Bürgermeisterin Fodor, stets als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Kooperationspartner für die Projekte der Stadt. Foto: Pressestelle der Stadt