„Weil die Stadt so zentral liegt…”

Botschafterin Folie beim Empfang zum Österreichischen Nationalfeiertag

Ausgabe Nr. 2840

Der traditionelle Empfang des Konsulats der Republik Österreich in Hermannstadt zum Österreichischen Nationalfeiertag hat am Freitag, dem 27. Oktober, einen Tag nach dem Stichtag, im Hilton-Hotel stattgefunden. Der Einladung von Honorarkonsul Andreas Huber gefolgt waren Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Einrichtungen, darunter die Bürgermeisterin Astrid Fodor, die Deutsche Konsulin Kerstin Ursula Jahn, der Wirtschaftsdelegierte Christoph Grabmayr, der DFDR-Landesvorsitzende Dr. Paul-Jürgen Porr, und seitens des Verbands der Honorarkonsuln in Rumänien (UCOR), dessen Vorsitzender Huber ist.

Honorarkonsul Huber begrüßte vor allem Botschafterin Adelheid Folie, die in ihrer Ansprache sagte: „Ich freue mich sehr, heute wieder hier in Hermannstadt zu sein. Dieser Ort war das Ziel meiner ersten offiziellen Reise als neue österreichische Botschafterin. Inzwischen war ich mehrmals hier, oft auch auf Durchreise, weil die Stadt so zentral in Siebenbürgen liegt. Und jedes Mal bin ich wieder beeindruckt von diesem Ort, der mit Österreich schon aufgrund der Geschichte sehr verbunden ist. Ganz herzlich danke ich dem Österreichischen Honorarkonsul in Hermannstadt, Andreas Huber, für die Organisation dieses Empfangs zum Österreichischen Nationalfeiertag und vor allem dafür, dass wir gemeinsam im August dieses Jahres die drei Landlergemeinden Großau, Großpold und Neppendorf besuchen konnten. Diese schönen Erinnerungen werde ich mitnehmen, wenn ich im nächsten Monat Rumänien verlasse und nach Wien in die Zentrale des Außenministeriums zurückkehre.”

Als Hommage an den Komponisten Joseph Karl Franz Lanner, der gemeinsam mit Johann Strauss Vater dem Wiener Walzer zu Weltruhm verholfen hat, dessen 180. Todestag 2023 gedacht wird, führten die Vijoli-Schwestern Amalia und Alexia von der Tanzgruppe ,,Trilogym Sibiu“ eine mit der Choreographin Andreea Bastea einstudierte kurze Tanzeinlage auf.

Beatrice UNGAR