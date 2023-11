Riverside am Zibinsufer

Teile diesen Artikel

IT Perspectives eröffnete modernes Bürogebäude

Riverside heißt das neueste Bürogebäude in Hermannstadt, das nicht zufällig so genannt wird, denn es befindet sich am Zibinsufer. Gebaut wurde es von der Hermannstädter Firma IT Perspectives, der Gesamtwert der Investition liegt bei rund zehn Millionen Euro. Radu Secoșan und Cristian Cîmpineanu, Gründer von IT Perspectives, präsentierten am 15. November strahlend ihr neues Zuhause, das umweltfreundlich, sehr grün und auch barrierefrei ist. 2004 hatten die beiden ihre Firma in einer Garage eröffnet, jetzt haben sie im fünfstöckigen Bürogebäude Platz für knapp 400 Mitarbeiter, denn hier hat zur Zeit auch die Firma Bosch ein Zuhause für eine Softwareentwicklung-Abteilung gefunden.

Bei der Eröffnung dabei waren u. a. die Bürgermeisterin Astrid Fodor, Mircea Bulboacă, Präsident der CON-A-Gruppe, die für den Bau zuständig war, Octavian Ciotlăuș, Managing Partner der Planungsfirma EStudio, Mariana Vistraș, Regionaldirektorin der Transilvania-Bank und Vertreter mehrerer Partner der Firma.

Von der Idee bis zur offiziellen Eröffnung hat es vier Jahre gedauert. Riverside verfügt über eine Nutzfläche von 4.075 Quadratmetern, 66 Parkplätze – die PKWs können mithilfe von Plattformen zu zweit übereinander geparkt werden – und fünf Etagen, die unterschiedlichen Elementen gewidmet sind: Feuer, Erde, Wasser, Sonne, Luft und Universum. Vom höchsten Level, dem Universum, kann man ganz Hermannstadt und die Umgebung betrachten. Zu dem Bürogebäude gehört auch ein kleiner Park, der für das Publikum geöffnet ist, so dass nicht nur die Mitarbeiter hier entspannen können. „Wir wollten die Natur zurück in die Stadt bringen. Wir wollen alle Menschen ermutigen, sich an diesem Lebensstil zu beteiligen. Wir haben auch in den Innenräumen sehr viele Pflanzen und der Park ist uns sehr wichtig. Hier gibt es unterschiedliche Pflanzenarten, einen Teich und auch einen künstlichen Fluss”, erklärte Firmengründer Radu Secoșan, der für das Riverside-Projekt zuständig war. Sein Partner Cristian Cîmpineanu erklärte lachend den Gästen, dass er sich in den letzten Jahren öfters gefragt hat, ob „sich Radu in den letzten Jahren nicht bei der Firma CON-A angestellt hat”.

Die beiden Gründer wollen allerdings, dass auch die Geschichte des Platzes geehrt wird, denn hier stand früher eine Bonbonfabrik, die einem gewissen Herrn Moldovan gehört hat. Radu Secoșan: „Als wir das Grundstück gekauft haben, haben wir mehrere Betonplattformen erworben, dazu eine Bonbonfabrik, die in der Zwischenkriegszeit einem Herrn Modovan gehört hat. Nach dem Krieg, im Zuge der Verstaatlichung, ist die Fabrik verloren gegangen, hier ist dann eine Genossenschaft entstanden, dann war hier eine Federfabrik, bis alles verfallen ist. Wir haben diese Ruine übernommen und die Geschichte des Ortes der Öffentlichkeit präsentiert, denn wir sind nicht aus dem Nichts geboren. Wir bauen das rumänische Unternehmertum weiter auf, wir geben diesem Ort ein anderes Gesicht, aber wir haben die Geschichte Hermannstadts in unseren Fasern. Also haben wir symbolisch zwei Elemente von dem Dachboden der alten Fabrik geholt, wie Museumsstücke restauriert und im Gebäude aufgestellt, damit wir den Leuten die Chance bieten, sich Fragen zu stellen und die Möglichkeit, diese Geschichte kennenzulernen.”

IT Perspektives sei „ein Unternehmen, das kundenspezifische Software entwickelt”, so Radu Secoșan. „Wir entwickeln Lösungen für betriebliche Prozesse im Bereich der Krankenversicherung und im Bauwesen. Wir haben zu zweit in einer Garage angefangen, sind organisch gewachsen und haben derzeit 80 Mitarbeiter. Jetzt haben wir ein Büro nach unseren Wünschen und Ideen aufgebaut. Wir hatten die Chance, die Normalität aufzubauen, die wir uns alle wünschen.”

Wichtig war für die beiden Partner, dass „das Gebäude an sensiblen, multivalenten Punkten ansetzt. Einerseits geht es um Umwelt und Nachhaltigkeit, effizienten Energieverbrauch, andererseits um die Bedürfnisse der Menschen, denn das Gebäude ist im Grunde nur ein Hilfsmittel. Wir wollen, dass sich niemand ausgegrenzt fühlt, so dass wir so geplant haben, dass Menschen mit körperlichen Behinderungen wirklich überall hingehen können. Unsere Kollegin, die im Rollstuhl sitzt, hat uns geholfen, die Welt aus ihrer Perspektive zu sehen.”

Cristian Cîmpineanu und Radu Secoșan sind vom Ausgang ihres Projektes sehr begeistert: „Durch Riverside wollen wir auch die nächsten Generationen ermutigen, solche Projekte in Angriff zu nehmen, denn sie sind machbar.”

