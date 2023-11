Kupferstiche, Meistermarken und Bildnisse

Teile diesen Artikel

Drei Sonderausstellungen und eine Buchvorstellung im Brukenthalmuseum

Ausgabe Nr. 2841

Drei sehenswerte neue Sonderausstellungen sind vor kurzem im Brukenthalmuseum eröffnet worden und zuletzt wurde am Donnerstag der Vorwoche ein wichtiges Werk zur Erforschung der Goldschmiedekunst in Siebenbürgen vorgestellt. Es handelt sich um den von Dr. Daniela Dâmboiu erstellten „Katalog der Meistermarken der Goldschmiede aus Siebenbürgen (16.-19. Jahrhundert)”.

Die Sonderausstellung „…skoro damoi! Speranță și disperare! Hoffnung und Verzweiflung” wurde im Beisein der Kuratorin Dr. Irmgard Sedler am 20. Oktober eröffnet und ist in den Ausstellungsräumen im zweiten Innenhof des Brukenthalpalais bis zum 26. November d. J. zu besichtigen. Ebenfalls bis zu dem Datum zu besichtigen ist die Sonderausstellung „Die Sagen des Olymp. Mythologische Szenen aus der italienischen Kupferstichesammlung des Brukenthalmuseums”. Zu beiden der am 20. Oktober eröffneten Ausstellungen gibt es Kataloge, die im Museumsladen vorliegen. Den von Dr. Irmgard Sedler verfassten Katalog zu „…skoro damoi!” gibt es sowohl in deutscher als auch in rumänischer Sprache. Den zu ,,Die Sagen des Olymp“ haben die jüngsten Mitarbeiterinnen des Brukenthalmuseums, die Kuratorinnen Raluca Georgiana Cobuz und Alexandra Postelnicu erstellt.

Noch nicht fertig ist der Katalog zu der Ausstellung „Bildnisse aus vier Jahrhunderten”, die im Multimediasaal im Blauen Stadthaus am 26. Oktober eröffnet wurde und dort bis zum 1. Dezember zu besichtigen ist. Zu sehen sind Gemälde und Büsten aus den Beständen des Brukenthalmuseums.

Nicht zuletzt sei kurz das neueste Buch vorgestellt, das die langjährige Mitarbeiterin des Brukenthalmuseums, die Museologin und Expertin für die Geschichte der siebenbürgischen Goldschmiedekunst Dr. Daniela Dâmboiu in akribischer Forschungsarbeit erstellt hat. Der Band enthält 633 Meistermarken, davon ca. 120 neu identifizierte. Die Herausgabe des Bandes ist eine Folge der aus Anlass des 80. Geburtstags des Sammlers und Auktionators Dr. Jürgen Fischer am 20. Oktober 2022 veröffentlichten zwei Bände „Siebenbürgische Goldschmiedearbeiten aus der Sammlung Dr. Jürgen Fischer. 15.-19. Jahrhundert”. Die beiden Bände verfassten Dr. Jürgen Fischer und Dr. Daniela Dâmboiu, die deutsche Fassung erstellte Dr. Sunhild Galter. Dr. Galter war auch diejenige, die den DFDH-Kulturreferenten Helmut Lerner ansprach, um die Publikation zu fördern. So erfolgte der Druck in der Honterus-Druckerei aus Mitteln des Departements für inter-

ethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Rumänischen Regierung durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt. B. U.