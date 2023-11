Kunstausstellung

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2841

SECOND LIFE/ARTIST AS COLLECTOR (Ein zweites Leben/Der Künstler als Sammler). Unter diesem Titel zeigt aus Anlass seines 70. Geburtstages, den er am 21. November d. J. feiert, der gebürtige Hermannstädter Künstler Ion I. Isailă, der seit 1984 in Düsseldorf lebt und arbeitet, noch bis zum 15. November im Foyer der Astra-Bibliothek (Trakt B) in Hermannstadt Werke aus seiner eigenen Kunstsammlung. Als Gast dabei ist der Designer Adrian Branea mit ,,Jurnal vizual“ (Visuelles Tagebuch). Unser Bild (v. l. n. r.): Bei der Vernissage sprachen Dr. Alexandru Sonoc, Ion I. Isailă und seitens der Astra-Bibliothek Raluca Moldovan. Foto: Beatrice UNGAR