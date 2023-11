Geschichte über Neuanfänge

Teile diesen Artikel

Die weite, wilde Welt wartet auf October

Ausgabe Nr. 2841

Bis zu ihrem elften Geburtstag lebt October mit ihrem Vater wild im Wald. „October, October”, ruft der Vater seine Tocher immer – der Titel des Buches der Autorin Katya Balen, das dieses Jahr im Hanser-Verlag erschienen ist. Das Buch über Freiheit und Wildheit mit einem ganz besonderen Erzählrhythmus ist ab 11 Jahren empfohlen.

October lebt mit ihrem Vater in einer Waldhütte, sie ist eine Kriegerin und der Wald ist ihr Schlachtfeld. Sie zähmen zusammen Bäume, schwimmen im Teich – auch im Winter – und erwärmen sich beim nächtlichen Lagerfeuer. October hat mehrere Geheimverstecke, findet im Wald immer wieder Schätze, zu denen sie passende Geschichten erfindet und rettet ein Eulenkind, das sie Stig tauft. Zwar geht sie nicht zur Schule, doch in der Hütte haben sie eine reichhaltige Bibliothek und sie muss auch Hausaufgaben machen. Selten gehen sie in die Stadt, um dort einzukaufen – jedes Mal eine ungemütliche Erfahrung für October. Ihr wildes Leben in der Waldeinsamkeit endet plötzlich, als der Vater an ihrem elften Geburtstag einen schweren Unfall hat und sie zu der Frau, die ihre Mutter ist, in eine Großstadt ziehen muss. Hier muss sich October an die sterile moderne Welt anpassen und sich von Stig verabschieden – denn die Eule ist noch wilder als sie. Da wird sie nur noch einfach October genannt, auch in der Schule.

Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht von October und auch die Sprache ist wild und frei wie das Mädchen selbst. Die fließende Narration ist von plötzlichen Gedanken, Wörtern oder auch nur von Gedankenfetzen unterbrochen – eine ganz besondere Leseerfahrung, die den Leser noch tiefer in Octobers Welt einführt. Kleine Illustrationen von Angela Harding ergänzen die Erfahrung, denn Stig wächst von einem recht hässlichen Eulenkücken zu einer freien Eulendame heran.

Empfohlen wird das Buch ab 11 Jahren, ist aber interessant auch für Erwachsene, die gerne herausfinden wollen, was wohl in unseren Tagen aus Rudyard Kiplings Mowgli geworden wäre.

Bestellt werden kann das Buch in Hermannstadt in der Schiller-Buchhandlung und im Erasmus-Büchercafé.

Katya Balen studierte Englisch und ist Mitbegründerin von „Mainspring Arts“, einer gemeinnützigen Organisation, die es neurodiversen und autistischen Menschen ermöglicht, sich kreativ auszuleben (www.mainspringarts.org.uk/). Wenn sie nicht gerade Bücher schreibt oder Projekte plant, scrollt sie gerne durch Tierschutz-Websites, backt und versucht, all ihre Zimmerpflanzen am Leben zu erhalten. Sie lebt in London, zusammen mit ihrem Partner und zwei Hunden. „October, October – Die weite, wilde Welt wartet auf mich” wurde mit der Yoto Carnegie Medal (yotocarnegies.co.uk/) ausgezeichnet und ist ihr erstes Kinderbuch bei Hanser.

Ruxandra STĂNESCU