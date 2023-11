Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2840

Der 24. Internationale Hermannstädter Fotosalon wurde am Sonntag, dem 29. Oktober eröffnet und kann bis zum 10. November im Touristeninformationszentrum im Rathaus am Großen Ring besichtigt werden. Die Jury bestand aus: Balási Csaba (M.FIAP, Rumänien), Kerekes István (E. FIAP/d/2, Ungarn), Radu Stănese (E. FIAP, Rumänien) und Louis Guermond (Frankreich, Reserve). Unser Bild: Die Bronzemedaille des Vereins der Kunstfotografen Rumänien (AAFR) ging an das Bild ,,Sunset colors“ von Amal Alameer (Saudi-Arabien).