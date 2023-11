Teile diesen Artikel

,,Siebenbürgischer Kalender 2024″ von Hermann Fabini

Ausgabe Nr. 2843

Wie schon seit Jahren, bietet der Architekt Dr. Hermann Fabini in seinem ,,Siebenbürgischen Kalender“ nicht nur Bilder – im Kalender für das Jahr 2024 kommen diese Bilder aus den Ortschaften Neudorf, Reichesdorf, Schaal, Mediasch, Peschendorf, Fogarasch, Salzburg, Nou Român, Klosdorf, Johannisberg, Schorsten und aus dem Alttal – sondern auch Einblick in seine Lektüre und damit Anreize zum (Nach)lesen.

So viel zu den Leseanreizen: Auch in diesem neuen Kalender wird ein Gedicht von Adolf Meschendörfer zitiert aus dem 1978 im Kriterion-Verlag Bukarest erschienenen Band „Gedichte, Erzählungen, Drama, Aufsätze”: „Hinter jenen Bergen rollen die stolzen Ströme./Rauschen die großen Städte wie uralte Bäume,/Und der Schlote müde Trauerfahnen/Wehen über das zerwühlte Land./Dies Tal liegt wie ein Vogelnest in warmen Armen./Die Zeit steht still. In kühlen Kammern reift das Obst./Die violette Persephone hebt zum Abschied/Schlummertrunken noch einmal das bleiche Haupt./Und golden winken die lauschenden Wälder.“ (Herbstgedicht).

Der Kalender eignet sich bestens auch als Terminkalender, da die Tage jeweils in Kästchen angegeben sind, in die einige Notizen hineinpassen.

Beatrice UNGAR