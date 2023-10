Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2836

Der Hermannstädter Valentin Oprișor (im Bild rechts) hat es geschafft, gemeinsam mit einem Klausenburger per Fahrrad die 3400 lange Strecke von Barcelona nach Hermannstadt zu bewältigen und traf am Dienstag auf dem Großen Ring ein, wo ihn seine Eltern und eine große Gruppe Freundinnen und Freunde begrüßten und beglückwünschten. Valentin Oprișor hat Wirtschaftswissenschaften in Bukarest studiert und einen Master in Barcelona gemacht. Foto: Beatrice UNGAR