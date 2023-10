Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2839

Bei dem 2. Wohltätigkeitsbasar zugunsten des Dr. Carl Wolff-Kinderhospizes am 7. Oktober hatten sich das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt, die evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt, die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 der Brukenthalschule, die Handarbeitskreise der evangelischen Frauen aus Hermannstadt und Neppendorf, die „Besseren Hälften” des DWS erneut mobilisiert und so kam ein Erlös von rund 26.000 Lei zusammen. Unser Bild: Bei der Spendenübergabe an die Heimleiterin Ortrun Rhein letzte Woche waren Vertreterinnen und Vertreter aller beteiligten Einrichtungen dabei.

Foto: Beatrice UNGAR