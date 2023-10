Schreiben und Nähen in angenehmer Runde

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2839

Am wärmsten 21. Oktober seit es Messungen gibt, trafen sich Frauen aller Altersklassen bei den beiden Werkstätten, die von der Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien im Hans-Bernd-von Haeften-Tagungshaus der Evangelischen Akademie Siebenbürgen veranstaltet worden sind. Die Schreibwerkstatt leitete Dr. Sunhild Galter, die Nähwerkstatt Irene Gaspar. Die Vorbereitung hatte in bewehrter Weise Margit Kézdi, die Geschäftsführerin der Frauenarbeit der EKR, inne. Unser Bild: Einige Teilnehmerinnen stellten sich auf der Terrasse vor der Kulisse der Neppendorfer evangelischen Kirche zum Gruppenbild auf. Foto: Beatrice UNGAR