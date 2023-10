Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2836

Cosmina Barna (unser Bild), die derzeit ein Masterstudium an der Klausenburger Musikakademie bei Erich Türk und Amalia Erdös macht, ist seit kurzem Stadtkantorin in Heltau. Die in Blasendorf geborene Organistin hat am vergangenen Freitag die Mittagsmusik an der Samuel Mätz-Orgel aus Martinsberg und am Samstag das Abendkonzert an der Sauer-Orgel in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt bestritten. Foto: Beatrice UNGAR