Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2839

,,Messias“ als Gesamtaufführung

Hermannstadt. – Den gesamten Händelschen „Messias” wird am Sonntag, den 29. Oktober, um 17 Uhr, der Hermannstädter Bachchor in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt aufführen, unter Mitwirkung von Musikerinnen und Musikern aus dem In- und Ausland. Solisten sind Melinda Samson (Sopran), Elisa Gunesch (Mezzosopran), Nicolae Simonov (Tenor) und Michael Kranebitter (Bass). Die Gesamtleitung hat Musikwart Jürg Leutert inne.

Das Werk wird als öffentliche Generalprobe am Samstag, dem 28. Oktober, zwischen 18 und 20.30 Uhr, zu hören sein. Die Dauer dieses monumentalen Werkes beträgt zwei Stunden und 30 Minuten.

Geplant war diese Aufführung ursprünglich zur Wiedereinweihung der Stadtpfarrkirche 2021. Dies wurde durch die Pandemie verhindert, sodass der Hermannstädter Bachchor erst jetzt das eindrückliche Oratorium von Händel auf das Programm setzen konnte. Es erzählt die Heilsgeschichte, beginnend mit den alttestamentlichen Prophezeiungen, dem Leben und Wirken Jesu und seiner erhofften Wiederkunft. Alle Interessierten sind eingeladen, den Bachchor auf diesem langen, eindrücklichen Weg zu begleiten, den Händel so eindringlich in Töne umzusetzen vermochte.

Möglich gemacht wird diese Aufführung durch die Zusammenarbeit mit der Hermannstädter Staatsphilharmonie und mit finanzieller Unterstützung des Hermannstädter Bürgermeisteramtes. (BU)

Oktoberfest am Wochenende

Hermannstadt. – Ein Oktoberfest wird auf dem Viehmarkt an der Ausfallstraße nach Mediasch (Piața Obor) vom 27. bis 29. Oktober organisiert. Bier, Essen und Livemusik erwarten hier die Gäste. Programm: Freitag: 16-23 Uhr, Samstag und Sonntag: 10-23 Uhr. Offiziell wird das erste Bierfass am Freitag, 20 Uhr, angezapft. Der Eintritt ist frei. Tische kann man telefonisch unter 0733-92.57.56 reservieren. (RS)

Szenische Lesung

Hermannstadt. – ,,Nur für Verrückte“ nach „Der Steppenwolf“ von Hermann Hesse aus dem Jahr 1927 beschäftigt sich mit der Zerrissenheit des bürgerlich-angepassten Harry Haller und seinem inneren durchtriebenen Wolf — dem Steppenwolf. In verschiedenen Begegnungen wird der Protagonist emotional mit sich selbst konfrontiert und letztendlich weiter in seinen Wahn getrieben.

Bevor der abenteuerliche Trip im Mai 2024 in einem Zusammenspiel aus Theater und Ballett auf die Bühne kommt, trifft sich das Ensemble der Deutschen Abteilung des Nationaltheaters ,,Radu Stanca“ Hermannstadt zu einer Szenischen Lesung der Arbeitsfassung am 28. Oktober, 19.30 Uhr, im Habitus-Zentrum. Besetzung: Johanna Adam, Emöke Boldizsár, Patrick Imbrescu, Daniel Plier, Gyan Ros, Nicolas Streit, Eva Frățilă. Freier Eintritt. Reservierungen unter: 0740 775 148

Halloween by the Sea

Hermannstadt. – Eine Party „Halloween by the Sea” wird beim Bindersee-Freizeitpark heute, dem 27. Oktober, von 18 bis 22.30 Uhr gefeiert. Für Musik sorgt der DJ Dr. Klich. Für verkleidete Gäste ist der Eintritt frei, unverkleidete zahlen 10 Lei. Näheres auf Facebook („Halloween by the Sea”). (RS)

Hasenausstellung

Hermannstadt. – Der Verein der Kleintier- und Geflügelzüchter und der Verein der Züchter Deutscher Widderkaninchen organisieren eine Hasenausstellung am Samstag, dem 28. Oktober, von 9 bis 18 Uhr und Sonntag, dem 29. Oktober, von 9 bis 14 Uhr, in der Str. Râului 54, 1. Stock. (RS)

Über die Streitkultur

Hermannstadt. – Karoline M. Preisler, Autorin des Buches ,,Demokratie aushalten! Über das Streiten in der Empörungsgesellschaft” liest am Samstag, den 28. Oktober, 19 Uhr, in der Bibliothek des Deutschen Kulturzentrums Hermannstadt aus ihrem Werk. Der Eintritt ist frei.

Die Autorenlesung wird von der Plattform Romanian Liberals organisiert und von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gefördert. (ST)

Sibiu Dance Festival

Hermannstadt. – Die diesjährige Auflage des Sibiu Dance Festivals findet heute, dem 27. Oktober, und morgen, dem 28. Oktober, jeweils ab 19 Uhr im Ion Besoiu-Kulturzentrum statt. Diese Auflage ist dem Hermannstädter Balletttänzer und Choreograph Hugo Wolff gewidmet, der dieses Jahr verstorben ist. Rund 200 Studenten aus Rumänien nehmen am Festival teil. Organisiert wird das Festival vom Hermannstädter Studentenkulturhaus. (RS)

Premiere im Thaliasaal

Hermannstadt. – Die Premiere der Show „Novecento” von Alessandro Baricco in der Regie von Daniel Simion findet am Samstag, dem 28. Oktober, ab 19 Uhr im Thaliasaal statt. Es treten auf der Schauspieler Vlad Udrescu, der Jazzpianist Ștefan Stoianovici und der Jazztrompeter Sergiu Bivol. „Novecento” ist eine Produktion des Theaters „Apropo” aus Bukarest. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren heute, Freitag, den 27. Oktober, um 12 Uhr, Melinda Samson, Elisa Gunesch, Brita Falch Leutert und Jürg Leutert und am Samstag, den 28. Oktober, 18 Uhr, findet die Generalprobe mit Publikum mit Händels „Messias” statt. (BU)

Internationaler Fotosalon

Hermannstadt. – Der 24. Hermannstädter Internationale Fotosalon wird am Sonntag, dem 29. Oktober, 12 Uhr, im Foyer im Erdgeschoss des Rathauses am Großen Ring (Touristeninformationszentrum) eröffnet. Der Fotosalon wird vom Orizont-Fotoklub organisiert. (RS)

Konzert Kempes

Hermannstadt. – Die Band Kempes konzertiert „full electric” am Samstag, dem 28. Oktober, ab 20 Uhr im Oldies Pub. Karten unter www.iabilet.ro. (RS)

Transylvanian Grand Prix

Hermannstadt. – Der wichtigste Sporttanzwettbewerb Rumäniens „Transylvanian Grand Prix” findet vom 3. bis 5. November in der Transilvania-Halle statt. Rund 1.500 Sportler aus 42 Ländern nehmen an den Wettkämpfen teil. Karten (für Freitag 60 Lei, für Samstag und Sonntag jeweils 80 Lei) bei der Abendkasse und auf kompostor.ro (RS)

Kinderbibeltage

Hermannstadt. – Das Team „Kinder und Kirche“ der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Hermannstadt organisiert im Schul- und Pfarrhof in Hammersdorf (Str. Podului 47) die Kinderbibeltage vom 1. bis 3. November für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren (Deutschkenntnisse vorausgesetzt). Infos unter 0269-21.12.03. (RS)

Gottesdienst in der Mundart

Michelsberg. – Die evangelische Kirchengemeinde Michelsberg lädt zu dem jährlichen Gottesdienst in siebenbürgisch-sächsischer Mundart ein. Die Veranstaltung findet am Reformationstag, Dienstag, dem 31. Oktober, um 16 Uhr, auf der Michelsberger Burg statt. Es predigt Pfarrer Michael Reger aus Kerz. Die Kirchengemeinde Michelsberg rundet den Spätnachmittag auf dem Burghof mit dem traditionellen „evangelischen Speck” ab.

Der Gottesdienst zum Reformationstag bildet den Abschluss der Feierlichkeiten anlässlich der 800 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Michelsberger Burg. (RS)

Autorenlesung bei Germanistik-Tagung

Hermannstadt. – Die Jahrestagung des Lehrstuhls für Germanistik an der Hermannstädter Lucian-Blaga-Universität (ULBS) findet zum Thema „Deutsches literarisches und kulturelles Erbe im südosteuropäischen Raum” vom 3. bis 4. November d. J. im Akademischen Begegnungszentrum (Centrul de reuniune academică, Str. Banatului 6) der ULBS in Hermannstadt statt. Eröffnet wird die Tagung am Freitag, den 3. November, 10 Uhr, im Rektoratsgebäude (Schewisgasse/B-dul. Victoriei 10). Ebenda werden die beiden Vorträge im Plenum gehalten. Waldemar Fromm (München): „Kleine Literatur(en) und die Globalgeschichte der Literatur” und Gert Weisskirchen (Heidelberg): „Erinnern für die Zukunft. Der Beitrag der rumäniendeutschen Literatur für ein kulturelles europäisches Gedächtnis, das Trennendes zu überwinden sucht”.

Am Freitag, den 3. November, ab 19 Uhr, im Raum 45, im I. Stock des Gebäudes der Fakultät für Sprachwissenschaften und Schauspielkünste (Schewisgasse/B-dul. Victoriei 5-7) findet eine Autorenlesung statt. Es lesen die Dichter Barbara Zeizinger, Horst Samson, Helmut Britz, Traian Pop Traian und Radu Vancu. Moderiert wird die Lesung von Waldemar Fromm und Gert Weisskirchen. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. (MS)

Stück mit Maia Morgenstern

Hermannstadt. – Das Theaterstück „Nebun după tine” (Verrückt nach dir) wird am Sonntag, dem 29. Oktober, 19 Uhr, im Ion Besoiu-Kulturzentrum gezeigt. Es spielen Maia Morgenstern, Armand Calota und Isadora Băltaţeanu / Oana Marie Dragne. (RS)

Konzert im Thaliasaal

Hermannstadt. – Die 5. Auflage von „Romania Universalis”, die dem Erbe von Ciprian Porumbescu gewidmet ist, findet am Dienstag, dem 31. Oktober, ab 19 Uhr im Thaliasaal statt. Es spielen Diana Jipa (Geige) und Ștefan Doniga (Klavier). (RS)

Zwei Theaterstücke

Hermannstadt. – Zwei Theaterstücke werden am Mittwoch, dem 1. November jeweils ab 19 Uhr gezeigt. Das Stück „Casa de modă” (Das Modehaus) in der Regie von Mihai Bendeac und mit ihm in der Hauptrolle wird im Ion Besoiu-Kulturzentrum gezeigt. Karten zwischen 89 und 229 Lei unter https://poftimcultura.ro. Das Theaterstück „Trioul conjugal” (Ehetrio) in der Regie von Radi Gabriel mit Luminiţa Bucur, Oleg Aposto und Maria Radu wird im Thaliasaal gezeigt. Karten (60 Lei) unter www.iabilet.ro. (RS)

Junges Festival

Hermannstadt. – Die 6. Auflage des Jungen Festivals des Gong-Theaters findet vom 2. bis 12. November statt. Geboten werden rund 40 Veranstaltungen mit über 100 Künstlern aus Argentinien, Chile, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Republik Moldova, Rumänien und der Türkei. Mehr dazu unter teatrulgong.ro. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 28. Oktober, 17-18 Uhr/Sonntag, 29. Oktober, 10-11 Uhr: Kinder- und Jugendkantorei Frankfurt an der Oder in Mediasch; Maniersch im Herbst.

TVR 2, Dienstag, 31. Oktober, 13-13.30 Uhr: Erntedankfest in Sathmar (I).

TVR Cultural, Mittwoch, 1. November, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: Nacht der Museen in Niemesch.

TVR 1, Donnerstag, 2. November, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Orgelweihe in Großau; Eurothalia 2023; Großschenk.