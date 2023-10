Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2836

Wohltätigkeitsbasar

Hermannstadt. – Der zweite Wohltätigkeitsbasar zugunsten des Kinderhospizes des Dr. Carl Wolff-Vereins findet am 7. Oktober, 10-14 Uhr im Forumshaus statt. Das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt, die evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt, die Schülerinnen und Schüler der Brukenthalschule, die Handarbeitskreise der evangelischen Frauen aus Hermannstadt und Neppendorf, die „Besseren Hälften” des DWS und Privatpersonen haben sich erneut mobilisiert. Sachspenden können im Sekretariat des DFDH noch heute bis 15 Uhr, abgegeben werden. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche bringen heute, Freitag, den 6. Oktober, um 12 Uhr und am Samstag, den 7. Oktober, 19 Uhr, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker aus Siebenbürgen Chor- und Orgelmusik zu Gehör. (BU)

Konzert in Rothberg

Rothberg/Roșia. – ,,Musik aus aller Welt“ bringen Jutta & The HI-Dukes aus Chicago/USA in einem Konzert in der evangelischen Kirche Rothberg am Sonntag, den 8. Oktober, um 18 Uhr, zu Gehör. Veranstalter der musikalischen Reise ist die Waldorfschule Rothberg. Der Eintritt ist frei. (BU)

Seniorentreffen des DFDH

Hermannstadt. – Das Seniorentreffen des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) findet am Dienstag, den 10. Oktober, ab 15 Uhr im Spiegelsaal des DFDH statt. Sara Konnerth hält einen Bildvortrag mit dem Titel ,,Gemeinschaftsleben in Neppendorf im 20. Jahrhundert“.

Internationale Konferenz zu Stefan Báthory

Hermannstadt. – Zum Abschluss einer dreiteiligen Tagungsserie zur Person und zum Wirken Stephan Báthorys veranstaltet der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde eine zweitägige internationale Konferenz in Hermannstadt. Sie findet im Institut für Geisteswissenschaften (in der Schewisgasse 40) statt, beginnt am Donnerstag, dem 12. Oktober um 9 Uhr und endet am 13. Oktober abends. Kooperationspartner sind die Universitäten Budapest und Warschau, sowie das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz, REFORC gefördert durch das Land Kärnten.

Nach den Konferenzen in Budapest und Warschau, auf denen die Akzente auf den Personen der Familie Báthory, der Diplomatie und Politik sowie der Religionspolitik gestanden hatten, folgt nun die Fortsetzung und thematische Abrundung. Unter dem Titel: ,,Stephan Báthory im Spannungsfeld zwischen faktischer Pluralisierung und beabsichtigter Homogenisierung“ werden vier Sektionen tagen: ,,Religionspolitik“, ,,Verhältnis zwischen Fürst und Ständen“, ,,Kunst unter Báthory“ sowie ,,Zentralregierung Báthorys“. Die Tagung ist öffentlich. Näheres unter jderzsi@yahoo.com

Lange Nacht der Literatur

Wien. – Im Rahmen der Langen Nacht der Literatur in Wien treffen am Freitag, den 13. Oktober, Schreibende aus 18 Ländern aufeinander. Nach der Eröffnung des Abends laden die teilnehmenden Kulturinstitute zu Lesungen und Gesprächen ein. Im Rumänischen Kulturinstitut sind ab 20 Uhr Dagmar Dusil und Ioana Ieronim zu Gast und sprechen über ihren in der Pandemie entstandenen zweisprachigen Gedichtband „Beleuchtete Busse in denen keiner saß/Şi trec autobuze goale“ (erschienen 2021 im Pop Verlag, Ludwigsburg). Der Eintritt ist frei. (BU)

Siebenbürgischer Lehrertag

Klausenburg. – Unter dem Motto ,,Umwelterziehung – aber wie?“ steht der 32. Siebenbürgische Lehrertag, der in diesem Jahr am 14. und 15. Oktober in Klausenburg stattfindet. Veranstalter ist die Schulkommission des Siebenbürgenforums, Gastgeber das George Coșbuc-Lyzeum. Das Hauptreferat hält Xenia Havadi zum Thema ,,Bildung für nachhaltige Entwicklung – lernen zu handeln“. Angemeldet haben sich 150 Lehrkräfte von deutschen Schulen und Schulabteilungen aus Siebenbürgen, die sich zu Themen wie Klimawandel, Insektensterben, Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung austauschen sollen, die in den letzten Jahren immer lautstarker diskutiert werden. Dabei zieht der Gedanke, dass die Erde nicht willkürlich auszubeuten, sondern nachhaltig zu bewirtschaften sei, immer weitere Kreise. Dieser Gedanke wird in Rumänien u. a. durch die im Schuljahr 2022/2023 neu eingeführte ,Grüne Woche‘ thematisiert.

Dazu heißt es in der Pressemeldung der Veranstalter: ,,Auf dem 32. Siebenbürgischen Lehrertag in Klausenburg wollen wir gemeinsam ergründen, wie das Thema Umwelterziehung in der ,Grünen Woche‘ schülergerecht und praxisorientiert behandelt und über die ,Grüne Woche‘ hinaus in den Schulalltag integriert werden kann.“ (BU)

Angebote im Oktober

Hermannstadt. – Die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien organisiert am 21. Oktober eine Schreibwerkstatt und am 20.-21. Oktober eine Patchwork-Werkstatt in Hermannstadt. Infos und Anmeldungen in der Geschäftsstelle bei Margit Kézdi unter Telefon 0721-33.00.52 oder frauenarbeit@evang.ro. (RS)

Sprachcafé des DKH

Hermannstadt. – „Lasst uns gemeinsam Deutsch sprechen”. Unter diesem Motto bietet das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt (DKH) dienstags ab 17 Uhr im „Café des Artistes” unterhalb der Lügenbrücke ein „Sprachcafé” an. (DKH)

Astra Film Fest

Hermannstadt. – Die 30. Auflage des Astra-Dokumentarfilmfestivals findet vom 15. bis 22. Oktober in Hermannstadt statt. Die Filme werden im Thaliasaal, beim Sitz des Astrafilm-Studios und bei CineGold in der Promenada Mall am Bahnhof gezeigt.

Die Filme für Erwachsene sind rumänisch und englisch untertitelt. Karten und das genaue Programm sind unter https://www.astrafilm.ro/ro/2023/program-orar zu finden. (BU)

Ada Milea zu Gast

Hermannstadt. – Ada Milea und Alexandru Bălănescu präsentieren am Dienstag, den 24. Oktober, 18 Uhr, auf der Bühne des Kinder- und Jugendtheaters ,,Gong“ in Hermannstadt in englischer Sprache ein außerordentliches Konzert in der Reihe ,,The Island/Insula“ nach einem Text von Gellu Naum. Ada Milea und Alexandru Bălănescu haben in diesem Jahr den GOPO-Preis für die beste Originalmusik erhalten, die sie für den Animationsfilm ,,The Island“ (Regie Anca Damian) komponiert und interpretiert haben. Die Vorstellung ist für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet. Eine Karte kostet 24 Lei, Vorverkauf online unter teatrulgong.ro oder bei der Kassa des ,,Gong“-Theaters (Mi.-Fr. 11-18 Uhr, Sa. 10-18 Uhr und So. 10-14 Uhr). (BU)

Juniorbotschafterprogamm am DFDH

Hermannstadt. – Im Rahmen des „Juniorbotschafterprogamms” bietet das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) ein Praktikum für zwei junge Menschen im Alter von 16 bis 23 Jahren an. Sie können die Arbeit des Forums begleiten, mitgestalten und eigene Ideen und Projekte umsetzen. Für das Juniorbotschafterprogramm bewerben kann man sich bis zum 9. Oktober mit Lebenslauf und einem Motivationsschreiben bei a.herrmann@ifa.de. Mehr dazu unter: Facebook: Forum Hermannstadt, Instagram: dfdhermannstadt, Spotify: Zu Gedacht

Luana und Julian, die Juniorbotschafter 2022/23 waren, berichten Folgendes: „Als Juniorbotschafter des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt haben wir mitgeholfen, Projekte in deutscher Sprache zu organisieren. Wir haben bei Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen mitgewirkt und mit der ifa-Kulturmanagerin aus dem Hermannstädter Forum zusammengearbeitet. Das Planen von interkulturellen Projekten ist eine spannende Herausforderung, und wir haben uns mit vielen Leuten vernetzt. Ihr könnt eure Talente einbringen und im Multimedia-Bereich Audio- und Videoproduktionen durchführen. Auch eure eigenen Ideen werden unterstützt.”

Nestroy-Preis für Perle

Wien/Temeswar. – Der Autor Thomas Perle, der in diesen Wochen zusammen mit Clemens Bechtel den Text für das Auftragswerk ,,Sidy Thal“ am Deutschen Staatstheater Temeswar (DSTT) verfasst, erhält dieses Jahr den berühmten österreichischen Theaterpreis, den Nestroy-Preis für das beste Stück, für sein Werk ,,karpatenflecken“, das am Wiener Burgtheater inszeniert wurde, gab der Wiener Bühnenverein am Montag bekannt. Ebenfalls eine Nestroy-Preisnominierung erhält der Veranstaltungsort Griessner Stadl in der Steiermark für ein weiteres Werk Perles, ,,Protestanten – vertreibung aus der heimath“. Der 1987 in Oberwischau geborene und 1991 nach Deutschland ausgesiedelte Autor war von Mai bis September 2023 Stadtschreiber von Temeswar im Auftrag des Deutschen Kulturforums östliches Europa.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 7. Oktober, 17-18 Uhr/Sonntag, 8. Oktober, 10-11 Uhr: Kinderspielstadt ,,Danubius“ in Bekokten; Aroniaplantage in Ikland.

TVR 2, Dienstag, 10. Oktober, 13.00-13.00 Uhr: Zipsertreff in Oberwischau 2023.

TVR Cultural, Mittwoch, 11. Oktober, 14.00-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: Eginald Schlattner wurde 90.

TVR 1, Donnerstag, 12. Oktober, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Wohltätigkeitsbasar in Hermannstadt; Eröffnung des Hochschuljahres in Klausenburg; Niemesch blüht auf; Kunstausstellung mit Werken siebenbürgischer Künstler im Großkaroler Schloss; Kronstädter Bartholomäe-Fest; 300 Jahre Neuarad.