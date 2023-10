Mircea ist Landesmeister

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2836

„Es ist offiziell!!! Landesmeister der Rotax Junior Klasse 2023. Ich habe das Ticket für die RMC GRAND FINALS 2023 Sakhir/Bahrain gewonnen! Ich werde Rumänien und Hermannstadt bei den Junior Max World Finals vom 2. bis 9. Dezember vertreten“, schrieb der Hermannstädter Karting-Pilot Mircea Marco Pătru Anfang der Woche auf seiner Facebook-Seite. Die sechste und letzte Runde der Landesmeisterschaft im Karting fand am vergangenen Wochenende auf der AMC KART Strecke in Tunari, Kreis Ilfov statt. Mit dem bei der letzten Etappe errungenen Landesmeistertitel im Junior ROTAX hat Mircea Marco Pătru (CS Sibiu Racing Team) das Ticket für die Rotax Grand Finals 2023 in Bahrain gewonnen, die Anfang Dezember stattfinden.

Wer den jungen Kartingfahrer bei seinem sportlichen Werdegang und der kommenden wichtigen Weltmeisterschaft unterstützen möchte, kann unter folgender E-Mail-Adresse mit seinen Eltern in Kontakt treten: astri_d_henrich@yahoo.com Foto: Privat