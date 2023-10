Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2838



Rundum saniert wurde das im Besitz der Hermannstädter evangelischen Kirchengemeinde A. B. befindliche Haus Nr. 12 in der Wiesengasse/Tipografilor, in dem sich auch die Redaktion der Hermannstädter Zeitung befindet. Nachdem Wandergesellen das Dach neu gedeckt haben, kam die Fassade an die Reihe (unser Bild) und auch der Innenhof wurde komplett neu gepflastert und neu gestaltet.

Foto: Cynthia PINTER