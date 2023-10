,,Beschützt die Erde!“

Teile diesen Artikel

Erntedankfest mit hohem Gast in Hammersdorf

Am ersten Oktobertag des Jahres war es eine Kinderschar, die den Erntedankgottesdienst des evangelischen Gemeindeverbands Hermannstadt in Hammersdorf eröffnete. Mit kleinen Kürbissen und Äpfeln in den Händen, zogen sie singend durch die Kirche und legten ihre Gaben am Altar ab. Ein Gottesdienst zur Wertschätzung der Natur und mit einem besonderen Gast aus Deutschland folgte.

Stadtpfarrer Kilian Dörr eröffnete den Gottesdienst mit einer Dankesansprache an die Natur und die Umwelt. Mit den Worten „Gott, sieh dir an, wie wir die Luft immer mehr verpesten“ stimmte er das Thema des Gottesdiensts an. Dabei betonte er die Wertschätzung von Gottes Gaben und wie sorglos die Menschen mit der Welt umgingen. Die darauffolgenden Lieder wurden vom (Kinder-) Chor aufgeführt, die Gemeinde begleitete sie. Außerdem führten die Kinder eine Choreographie auf, während sie ein Lied mit dem Chor von der Empore gemeinsam sangen. Es folgte die Lesung und eine bewegende Predigt der Deutschen Politikerin der Grünen Katrin Göring-Eckardt.

Sie begann ihre Predigt damit, dass sie von einem Schatz erzählte, den sie versuchte zu finden. Dann stellte sie die Frage, was ein Schatz überhaupt ist und begann aufzuzählen, was das sein könnte. Schließlich kam Göring-Eckardt zu dem Schluss, dass ein Schatz für jeden etwas sehr Persönliches ist, für das die meisten Leute alles aufgeben würden, doch den es sich zu teilen lohnen würde. Sie forderte: „Ein Schatz, der ein gutes Leben für alle möglich macht.“ Ihr Appell an die Gemeinde lautete, dass man „sich nicht abfinden“ dürfe ,,mit dem Leid und Elend der Anderen“, sondern „hinsehen“ sollte. Schließlich betonte Göring-Eckardt, dass der Schöpfungsschatz das Wichtigste sei, das wir Menschen hätten und dass wir darauf achten sollten. Mit dieser ergreifenden Rede erreichte sie durch ihre vielfältigen Vergleiche und Anspielungen, wie Gollum aus ,,Herr der Ringe“, mit seinem egoistischen Verständnis eines Schatzes, der Band ,,Silbermond“ und ihrem Lied, in dem der Schatz ein geliebter Mensch ist und mit Einbezug der Sozialen Medien, eine breite Menge. Mit einem kurzen Einspiel des Liedes „Das Beste“ von der Band ,,Silbermond“, beendete sie ihre Predigt.

Nach einem weiteren Lied des Chors und dem Gebet, ließ der Pfarrer einen Vertreter der Hilfeleistenden der ukrainischen Geflüchteten in Hermannstadt sprechen. Dieser berichtete von der aktuellen Lage der Schulkinder und dass diese nun in den rumänischen Unterricht eingeführt werden sollten.

Nach der kurzen Ansprache schloss der Stadtpfarrer mit einem Dank und einem Gebet an und lud noch zu dem Erntedankprogramm der orthodoxen Kirchengemeinde am Mittag ein. Ein abschließendes Abendmahl beendete den Gottesdienst. Die Botschaft dieses Gottesdienstes war eindeutig; beschützt die Erde, die Gott den Menschen gegeben hat.

Carolin GRAW