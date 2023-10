Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2839

Mit einem Tag der Offenen Tür hat das Friedrich Teutsch-Begegnungs- und Kulturzentrum in Hermannstadt am Stichtag, dem 19. Oktober, 20 Jahre seit seiner Einweihung im Jahr 2003 begangen. Mehr dazu lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe. Unser Bild: Bischof Reinhart Guib (stehend) verteilte rund 20 Rosen an anwesende aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freundinnen und Freunde des Hauses.

Foto: Beatrice UNGAR