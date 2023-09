Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2831

Hermannstadt. – Die 57 . Auflage des traditionellen Hermannstädter Töpfermarktes auf dem Großen Ring/Piața Mare findet am ersten Wochenende im September, heuer am Samstag, den 2. September und am Sonntag, den 3. September, jeweils zwischen 8 und 22 Uhr, statt. Es gibt Schautöpfern und Workshops. Die traditionellen Künstler sind auf dem äußeren Ring aufgestellt, die modernen Künstler bieten ihre Ware im inneren Kreis an. Veranstalter sind der Kreisrat Hermannstadt, das Kreiszentrum für die Erhaltung der traditionellen Kultur „Cindrelul-Junii” und das ASTRA-Museum. (BU)

Hermannstadt. – „Die Wanderkarten des Siebenbürgischen Karpatenvereins“ ist der Titel der zweisprachigen Ausstellung, die vom 1. bis zum 30. September im Foyer des Forumsgebäudes in Hermannstadt zu sehen ist.

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Siebenbürgischen Karpatenvereins (SKV), des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen (DFDS) und des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) und wurde von Petre Scântei, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Sektion Hermannstadt, gestaltet.

Sie bietet eine Übersicht der im 19. und 20. Jahrhundert herausgegebenen Wanderkarten der verschiedenen Sektionen, sowie Buchpublikationen und Ansichtskarten des SKV.

Die Vernissage findet heute, Freitag, den 1. September, um 18 Uhr im Foyer des Forums, Sporergasse/General Magheru 1-3 statt.

Hermannstadt. – Zu der traditionellen Sommernachtsparty im Hof des Teutsch-Hauses („Friedrich-Teutsch“-Begegnungs- und Kulturzentrum, Fleischergasse/Mitropoliei 30) sind alle, die gern tanzen und einen fröhlichen Abend verbringen wollen, heute, dem 1. September eingeladen. Die Unterhaltung beginnt um 19 Uhr. DJ Ben und DJ Michael sorgen für schwungvolle Musik. Getränke können den ganzen Abend im Erasmus-Büchercafé gekauft werden. (GR)

Hermannstadt. – Die Herbstauflage des Festivals „Blumen auf den Treppen” (Flori pe scări) findet von heute, dem 1. September bis Sonntag, dem 3. September auf dem Fingerlingsplatz/Piaţa Aurarilor, täglich zwischen 10 und 22 Uhr statt. Handmadeprodukte und Essen werden da samt Blumenarrangements angeboten. (RS)

Hermannstadt. – An der „Langen Nacht der Museen in den Dörfern”, am Samstag, dem 2. September, nehmen dieses Jahr im Kreis Hermannstadt die Kirchenburgen in Niemesch/Nemşa (16-24 Uhr), Großkopisch/Copşa Mare (10-23 Uhr), Martinsberg/Şomartin (12-23 Uhr) und Schlatt/Zlatna (11-24 Uhr) und das Dorfmuseum in Kerz/Cârţa (20-24 Uhr) teil. (RS)

Ars-Sacra-Festival

Hermannstadt. – Unter dem Motto „Suchet den Frieden” wird auch in Hermannstadt vom 15. bis 17. September das Festival Ars Sacra organisiert. Im Rahmen des Festivals finden in neun Kirchen in Hermannstadt verschiedene Programme statt, von Konzerten bis Führungen. Das genaue Programm (viersprachig) ist unter https://ars-sacra.ro zu finden. (RS)

Internationales Festival

Hermannstadt. – Das Brukenthalmuseum und der Verein Brukenthal von Studio organisieren mit der Unterstützung des Kulturministeriums und unter der Schirmherrschaft des Außenministeriums das Internationale Festival für zeitgenössische Kunst in Hermannstadt, vom 16. bis 30. September.

Über 100 Künstler aus fünf Ländern zeigen in dieser Zeitspanne ihre Werke (Malerei, Keramik, Glas, Textilien, Skulptur, NFT, Installation, Video, Fotografie, Digitaltechnik, Grafik und Schmuck). Näheres demnächst auf brukenthalmuseum.ro. (RS)

Hermannstadt. – Die Vortragsreihe „Freiheit, Verantwortung, Lebenssinn. Existenzielle Perspektiven auf Armut und Bildung” findet am Samstag, dem 23. September, ab 8.45 Uhr in der Aula des Studiengangs für Protestantische Theologie der Lucian Blaga-Universität (Bd. Victoriei 40) statt. Informationen bei Helmut P. Gaisbauer (hel mut.gaisbauer@plus.ac.at) und Teresa Leonhard (teresa.leonhard@ulbsibiu.ro). Die Teilnahme ist auch online möglich.

Am Sonntag, dem 24. September, ist ein gemeinsamer Besuch von einigen Bildungsprojekten in der näheren Umgebung Hermannstadts möglich, Anmeldungen sind erforderlich. (RS)

Vorstellung des Ausstellungskatalogs

Hermannstadt. – Heidrun König stellt am Montag, dem 4. September, 18 Uhr im Landeskirchlichen Museum (Terrassensaal des Teutsch-Hauses, Fleischergasse/Str. Mitropoliei 30) den Katalog der Sonderausstellung „Migrationsgrund Religionsfreiheit. Siebenbürgische Persönlichkeiten aus dem 16.–20. Jahrhundert“ vor. Der 60 Seiten umfassende, zweisprachige Katalog erschien mit der finanziellen Unterstützung des Departements für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt. Unter dem Titel „Evangelische Migrationsgeschichte(n)“ bearbeiteten zehn Museen aus sechs Ländern das Thema religiös bedingter Migration in Europa. Für die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien entstand in diesem Kontext die derzeitige Sonderausstellung. (RS)

Hermannstadt. – Am 13. September dieses Jahres wird der Schriftsteller und Pfarrer Eginald Schlattner seinen 90. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass organisiert die Evangelische Akademie Siebenbürgen in Zusammenarbeit mit dem Siebenbürgenforum und der University of British Columbia (Kanada) eine Tagung mit dem Titel: „Die Erde ist gewachsen. Jubiläumstagung zum 90. Geburtstag von Eginald Schlattner“ am 8. und 9. September im „Hans Bernd von Haeften“-Tagungs- und Konferenzzentrum (Str. Livezii Nr. 55 Hermannstadt/Sibiu). Referenten aus dem In- und Ausland werden sich mit dem Werk (Dr. Michaela Nowotnik, Dr. Andreea Dumitru-Iacob, Dr. Maria Sass, Dr. Nora Tarr), dessen Rezeption (Dr. Florian Gassner), aber auch mit dem Wirken von Eginald Schlattner (Dr. Thomas Pitters, Dr. Eveline Cioflec, Dr. Corneliu Pintilescu) und dessen Rahmenbedingungen (Dr. András Bándi) auseinandersetzen. Der Vortrag von Sabine Maya Schlattner ,,Mein Vater und die ,Socken von Hitler’“ wird von der persönlichen Warte der Tochter Einblicke in das Familienleben der Schlattners gewähren.

Weitere Informationen unter: www.schlattnertagung2023.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Tagung wird auch im Livestream gesendet. Die Registrierungen für den Stream sind über die oben genannte Homepage (www.schlattnertagung2023.de) möglich. (BU)

Katzendorf/Cața. – Der Dorfschreiberpreis von Katzendorf wird in diesem Jahr zum achten Mal verliehen, und zwar am 16. September d. J. posthum an den siebenbürgischen Tsiganologen Heinrich von Wlislocki (1856-1907), teilt der Schriftsteller Frieder Schuller mit und führt aus: „Beiläufig fast vergessen, trotz seiner Einmaligkeit, soll er neben dem unbekannten Grab in Mühlbach hier in Katzendorf eine lebendige Bleibe für eine kleine Ewigkeit haben. Vom 15. bis 17. September 2023 gedenken wir seiner in Bildern, Musik und Worten.” Kontaktaufnahme: Casa Parohială, 507040 Caţa – România, Tel. 0040-(0)749-97.67.58, E-Mail: schuller942@web.de (FSch)

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren heute, Freitag, den 1. September, um 12 Uhr, Noémi Miklós (Orgel, Klausenburg) und Samstag, den 2. September, 19 Uhr, Stefan Barcsay (Gitarre, Augsburg). (BU)

Hermannstadt. – Zum Tag der jüdischen Kultur, der unter dem Motto „Erinnerungen” gefeiert wird, findet am Sonntag, dem 3. September, ab 17 Uhr in der Synagoge das Event „Erinnerungen aus Hermannstadt” statt. Gezeigt wird die Fotoausstellung „Hermannstadt in der Zwischenkriegszeit”, es konzertiert Makcim Fernandez-Samodaiev (Cello). (RS)

Mediasch. – Im Rahmen des Mediascher Orgelsommers konzertiert am Montag, dem 4. September, ab 19 Uhr, Noémi Miklós (Klausenburg) in der evangelischen Margarethenkirche. (RS)

Hermannstadt. – Die Karten für die Operngala und die Ballett-Vorstellung „Giselle”, die im Rahmen des 22. Opernfestivals (1.-13. Oktober) stattfinden werden, können bis zum 1. Oktober zu einem ermäßigten Preis gekauft werden, bei der Kassa der Hermannstädter Staatsphilharmonie oder online, unter www.iabilet.ro. (RS)

Hermannstadt. – Die Grundschule Anima nimmt Einschreibungen für das Schuljahr 2023/2024 entgegen. Die Schule ist vom Bildungsministerium autorisiert und Teil des Internationalen Schulnetzwerkes Cambridge. Näheres: www.scoalaanima.ro. (RS)

TVR 2, Dienstag, 5. September, 13.00-13.30 Uhr: Heimattag der Banater Schwaben in Temeswar (III).

TVR Cultural, Mittwoch, 6. September, 14.00-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: Museumseröffnung in Agnetheln; ,,Migrationsgrund Religionsfreiheit“ – Ausstellung im Teutsch-Haus.

TVR 1, Donnerstag, 7. September, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Bundesverdienstkreuz an Klaus Fabritius; Der Mann mit den Büffeln; Die Temeswarer Nikolaus-Lenau-Schule feiert ihr 150. Jubiläum; Wermesch – gestern und heute; Sommerfest in Neppendorf.