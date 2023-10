Martin Bottesch zum 70.

Teile diesen Artikel

Eine persönliche und freundschaftliche Gratulation

Ausgabe Nr. 2835

Wenn ich Martin Bottesch in vier Worten charakterisieren müsste, würde ich folgende wählen:

Korrektheit, Gründlichkeit, Konsequenz und Bescheidenheit.

Vielen ist er als Schulmann bekannt, von den Schülern wegen seinen didaktischen Fähigkeiten geliebt und gelobt, von den Mathematiker-Kollegen äußerst geschätzt. Aber vielen ist unbekannt, dass die Fortbildungsstätte für Lehrer in Mediasch zum großen Teil ihm zu verdanken ist und erstrecht die Tatsache, dass unsere Lehrer aus dem Bundeshaushalt jährlich finanziell bezuschusst werden.

Vielen ist er als Kreiratsvorsitzender in Erinnerung. Die Angestellten des Kreisrates trauern auch heute, nach so vielen Jahren, noch um ihn. Obwohl vorher kaum mit Verwaltung zu tun gehabt, hat er sich in zahlreichen Überstunden das nötige Wissen angeeignet. Ich kann mich erinnern, dass er am Anfang seines ersten Mandates in absolut alle Ortschaften des Kreises gefahren ist, um sich ein eigenes Bild vor Ort zu machen. Fast alle großen Projekte des Kreises der letzten 30 Jahre gehen auf die beiden Mandate von Martin Bottesch zurück. Ich kann mich auch erinnern, als wir unsere jährliche Einkommenssituation darlegen mussten, so sah die von Martin etwa so aus: 21642 Lei und 60 Bani. Korrekter geht nicht. In seiner Überkorrektheit kann er bis heute nicht verstehen, wieso Herr B. seine zwei Töchter auf die Romaplätze gebracht hat, obwohl keine Roma.

Einigen ist er auch als Buchautor bekannt, nicht nur den Großpoldern.

Wir hier im Forum haben das Privileg, ihn auch als Menschen und Freund kennen gelernt zu haben.

Lieber Martin, ich wünsche Dir viel Gesundheit – die Voraussetzung für alles andere, viel Freude und Zufriedenheit Dir und Deinen Lieben und …welcome in the under 80-club!

Paul-Jürgen PORR

Anmerkung der Redaktion: Wir danken Martin Bottesch für die stets treue Begleitung und schließen uns gerne den Gratulationen an!