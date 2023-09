Erfolgreich auf Madeira

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2834

Die Hermannstädterin Ghizela Vonica (unser Bild) nahm an der Weltmeisterschaft im Berglauf (WMA/WMRA World Masters Mountain Running Championships) auf Madeira in Portugal zwischen dem 15.-17. September teil und gewann zwei Medaillen in der Kategorie „Frauen 45“: eine Silbermedaille im Einzellauf und zusammen mit Aura Ionescu eine Bronzemedaille als Team Rumänien. Zu bewältigen hatte sie 32,4 km und einen Höhenunterschied von 1151 m. Insgesamt gewannen die rumänischen Sportlerinnen und Sportler im Einzellauf eine Goldmedaille (Männer 70), eine Silbermedaille (Frauen 50+) und eine Bronzemedaille (Frauen 40+), sowie fünf Medaillen im Teamlauf. Foto: Privat