Ein Bergverein als Träger einer Identität?

Zu ,,Naturaliser la montagne?“ von Catherine Roth

Ausgabe Nr. 2835

Der Bergsport war schon immer ein Teil der Siebenbürger Sachsen. Oder? Sprüche wie „Du skiest wie ein Sachse“ sind allgemein verbreitet, doch wie lange sind die Karpaten wirklich schon erklommen und war dieser Prozess wichtig für die Identität der Rumäniendeutschen? Auf rund 500 Seiten führt Catherine Roth mit ihrem französischen Sachbuch „Naturaliser la Montagne – Le Club Carpatique Transylvain“ durch das Thema, warum der Bergverein Siebenbürgischer Karpatenverein (SKV) eine so wichtige Rolle in der Bildung und Erhaltung der Identität der Siebenbürger Sachsen hatte.

Roth arbeitet als Dozentin für Informations- und Kommunikationswissenschaften an der Universität in Rennes. In ihrer Literatur behandelt sie Themen kollektiver Identitäten in Siebenbürgen. In ihrem jüngst erschienenen Buch verknüpft sie verschiedene Thematiken und hinterfragt nicht nur den kulturellen Aspekt, sondern vereint auch Faktoren wie Geschichte, Politik und Botanik. Dabei untersuchte sie, ob die Bedeutung des Bergvereins wirklich über den sportlichen Aspekt hinaus reicht.

Die wissenschaftlichen Theorien, die beschreiben wie eine Kultur sich entwickelt, werden direkt am Anfang erklärt und schaffen somit Verständnis für das Thema. Portraitiert wird eine dreisprachige Region, deren Entwicklung vom Einfluss verschiedenster Kulturen geprägt ist. Die Karpaten spielen eine bedeutende Rolle. Dabei wird die Entwicklung von der Unerreichbarkeit des Gebirges hin zur Erforschung der Berge und letztlich zum Sport- und Urlaubsort gezeigt, der zudem in Literatur und Malerei romantisiert wird.

Erläutert wird, wie der Siebenbürgische Karpatenverein (SKV) nicht nur als wichtiger Träger für sportliche Aktivitäten fungierte, sondern sich außerdem auf Themen wie Kultur, Gesellschaft, Geschichte, Naturwissenschaft und Geologie ausgewirkt hat und bis heute bedeutsam ist. Historische Personen werden dabei durch schlüssige Zitate in den Text eingebunden und schaffen damit ein tieferes Verständnis für die Betrachtungen in der Zeit.

Die Karten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, betonen dabei noch einmal die Wichtigkeit der Bergerforschung für die Siebenbürger Sachsen. Das Buch stellt dar, wie die Vermittlung und Identitätsbildung an versteckten Orten stattfanden, die damals umso wichtiger waren und einen Teil der Kultur bis heute bilden.

Eine aktuelle Ausstellung im Demokratischen Forum der Deutschen Hermannstadt, zeigt die Wanderkarten des SKV, sowie andere wichtige Dokumente des Vereins, die auch in dem Buch gesammelt abgebildet sind.

Der geschichtliche Rahmen wird verständlich dargestellt und immer wieder wird Bezug zur Gegenwart genommen. Auch, wie der rumänische Bergtourismus heute zu einem großen Teil auf den Errungenschaften des SKV im 19. und 20. Jahrhundert beruht.

Roth gelingt es, ein solches Thema detailliert und wissenschaftlich darzulegen und dabei einen angenehmen Lesefluss zu erzeugen, die die vielen verschiedenen Aspekte des Buchs mit einander verknüpft. Zusammen mit einem angenehmen Schreibstil schafft sie es so schlüssig zu berichten, dass auch Menschen, die sich vorher kaum mit der Kultur der Siebenbürger Sachsen auseinandergesetzt haben, einen guten Überblick und Verständnis für die Kultur bekommen.

Auch für mich, als Person die sich erst seit kurzer Zeit mit den Deutschen in Siebenbürgen beschäftigt, ist dies gelungen. Dabei kann ich natürlich schwer beurteilen, wie stark der Zusammenhang des SKVs mit der Identität der Siebenbürger-Sachsen wirklich ist und wie diese Kultur darauf beruht. Letztlich denke ich, dass das Sachbuch lesenswert für Menschen ist, die sich intensiv mit dem Thema der Siebenbürger Sachsen und deren Identitätsbildung auseinander setzten wollen. Auch für Karpaten-Interessierte ist die detaillierte Geschichte des SKV sicherlich spannend.

Carolin GRAW