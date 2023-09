Da tanzte der Bär tatsächlich

Teile diesen Artikel

Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer tagten in Schomlenberg im Szeklerland

Ausgabe Nr. 2833

Zum Auftakt des neuen Schuljahres 2023/24 fand vom 6. bis 9. September d. J. ein Seminar statt, an dem vermittelte Lehrkräfte aus Deutschland sowie Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer aus Rumänien und der Republik Moldova teilnahmen, die alle im DSD-Programm – Deutsches SprachDiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) – an DaF- und DaM-Schulen (Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch als Muttersprache) in Rumänien bzw. in der Republik Moldova unterrichten.

Tagungsort für die 62 Lehrkräfte war dieses Mal Șumuleu Ciuc/Csíksomlyó/Schomlenberg) im Kreis Harghita. Angereist waren die Teilnehmehmenden aus vielen Ecken des Landes – von Temeswar bis Constanța, aus der Republik Moldova bis Bukarest.

Geleitet wurde das Seminar im Auftrag der deutschen Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) von Sabine Maya Schlattner, Fachberaterin für Deutsch in Bukarest und Annette Richter-Judt, ZfA-Fachberaterin für Deutsch in Hermannstadt und Temeswar.

In den parallel abgehaltenen Workshops und Arbeitsgruppen lag der Fokus in diesem Jahr auf zwei der vier Kompetenzen, die bei einer DSD-Prüfung wichtig sind: Schriftliche Kommunikation (SK) und MK (Mündliche Kommunikation).

Da ging es unter anderem um Grafikanalyse und Textwiedergabe in SK, Ausformulierung der Themen für die Präsentationen MK, DSD I- und DSD II-Fragetechnik aber auch Spielfilmdidaktik und Integration von DSD in DaM. Das DSD-Programm in Rumänien (Stufe I und II) ist mit 68 implizierten Schulen eines der größten weltweit und ist für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler kostenlos.

Das Echo auf die angebotenen Workshops war äußerst positiv, die Lehrkräfte betonten immer wieder, dass sie viele Anregungen und Ideen mitnehmen und gerne wieder kommen.

Gefreut hat uns auch, dass Alexandra Tudor, Fachreferentin für DaM aus dem rumänischen Bildungsministerium aus Bukarest dabei war und den neu vermittelten Lehrkräften zusammen mit Anina Micleru-Șoană, Fachinspektorin für DaM der Schulbehörde des Kreises Kronstadt, Informationen zum rumänischen Schulsystem geben konnte.

Ein besonderer Höhepunkt und eine Teambuilding-Maßnahme war der gemeinsame Ausflug an den Sankt Anna-See, allein schon deswegen, weil uns die gemeinsame Angst vor den Bären bei der Wanderung zusammengeschweißt hat.

Vielen Dank an dieser Stelle allen Referentinnen, Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den geleisteten Seminarbeitrag, die vielfältigen Austauschmöglichkeiten und ganz besonderen Dank an die Bären, dass wir ihnen nicht auf der Wanderung, sondern nur vom Bus aus zuwinken durften. In Șumuleu Ciuc tanzt der Bär tatsächlich.

Sabine Maya SCHLATTNER